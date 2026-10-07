Ledecká po odchodu dvou trenérů přestavěla celý tým. V nové stáji nahradí slavnou Gutovou-Behramiovou

Pod dohledem Tomáše Banka a Franze Gampera získala olympijské zlato v super-G, bronz ze sjezdu na mistrovství světa i čtyři vítězství ve Světovém poháru. Na jaře 2026 oba skončili. Během léta odešel i servisman, který jí čtyři roky připravoval lyže, a vypršela smlouva se značkou Kästle. Ledecká tak nestála před výměnou jednoho trenéra. Musela znovu postavit celou lyžařskou polovinu své kariéry. Výsledkem je tým, který od trenérů přes servis až po materiál stojí na rakouském výrobci HEAD. Ten ji v srpnu oficiálně představil jako novou posilu stáje HEAD Worldcup Rebels, a to v době, kdy se v ní uvolnil prostor po jedné z největších lyžařek posledních dvaceti let.
Konec éry Banka a Gampera
Ledecká konec obou trenérů oznámila 27. dubna 2026. Tomáš Bank u ní působil od sezony 2016/17, tedy po celou dobu jejího průniku mezi světovou lyžařskou elitu. Rakušan Franz Gamper se přidal v roce 2020. Dvojice ji dovedla k olympijskému triumfu v Pchjongčchangu 2018, k bronzu ze sjezdu na MS 2025 v Saalbachu i ke všem čtyřem vítězstvím ve Světovém poháru.
Důvody se u obou trenérů liší. Gamper podle Ledecké odchází z osobních důvodů: chce se ve vyšším věku věnovat lovu, včelaření a vnukovi, který sám závodí na lyžích. Bankův odchod byl oznámen stručněji. O dva a půl týdne později se ale ukázalo, kam míří. Stal se šéfem úseku sjezdového lyžování u Kästle, tedy u značky, na jejíchž lyžích Ledecká dosud jezdila. Sám mluvil o nových výzvách, vděčnosti za společné roky a bývalé svěřenkyni popřál nový impulz.
Veřejně tedy nejde o konflikt. Žádný ze zúčastněných rozchod jako spor nepopsal. Pro Ledeckou to ale v praxi znamenalo totéž co rozkol: její lyžařské zázemí se rozpadlo během jediného roku.
Sama to později shrnula věcně. Věci, které fungují, prý nemění. Jenže ji opustili dva lyžařští trenéři, fyzioterapeut a po čtyřech letech i servisman Guntram Mathis, přezdívaný Tschunti. Pak začaly chodit nabídky a nový tým skládala s manažerem Red Bullu Patrickem Rimmelem.
Nový tým, postavený na rychlost
Jména nových členů zveřejnila česká média 7. října 2026. Složení prozrazuje jasný záměr. Ledecká neposiluje univerzálně, ale cíleně pro sjezd a super-G.
|Role
|Dosud
|Nově
|Hlavní lyžařský trenér
|Tomáš Bank
|Karlheinz „Charly“ Pichler (Rakousko)
|Druhý lyžařský trenér
|Franz Gamper
|Gernot Grasser (Rakousko)
|Lyžařský servis
|Guntram Mathis
|Tobias Geiger (tovární servisman HEAD)
|Kondice a fyzioterapie
|neuvedeno
|Šimon Tomeš
|Snowboard
|Justin Reiter
|Justin Reiter
|Lyže
|Kästle
|HEAD
Pichler patří k trenérům, kteří se celou kariéru pohybují kolem rychlostních disciplín. Působil u rakouských specialistek na sjezd a super-G, vedl Lichtenštejnku Tinu Weiratherovou, vítězku malého glóbu za super-G, a v Německu pracoval s Emmou Aicherovou, jednou z nejvýraznějších mladých rychlostních závodnic současnosti. Grasser jedenáct let vedl kanadské sjezdaře a později šéfoval servisu rakouských rychlostních specialistek.
Zároveň je to nejvýraznější rozdíl oproti dosavadnímu modelu. Bank s Ledeckou vyrůstal od juniorských let a znal ji jako nikdo jiný. Nová dvojice přináší méně osobní historie, ale víc zkušeností přímo z mužských i ženských rychlostních tréninkových skupin. Podle nás je to logický posun: Ledecká už není talent, který se hledá, ale hotová sjezdařka, která potřebuje vyladit detaily.
Stabilní zůstává snowboardová část. Američan Justin Reiter pokračuje, takže druhá polovina její unikátní kariéry nemusí začínat od nuly.
Co znamená „nahradit Gut-Behramiovou“
Lara Gut-Behramiová potvrdila konec kariéry na začátku srpna 2026 po vážném zranění kolena a téměř dvaceti letech v elitě. Podle bilance, kterou zveřejnila Mezinárodní lyžařská federace FIS, odchází se 48 vítězstvími ve Světovém poháru, 101 pódiem, dvěma velkými křišťálovými glóby a sedmi malými. Ještě v sezoně 2023/24 brala velký glóbus i trofeje za super-G a obří slalom.
Celou dobu jezdila na lyžích HEAD. Sportovní ředitel českých alpských lyžařů Jan Fiedler pro iDNES uvedl, že Švýcarka měla u značky výsadní postavení. A právě tohle místo se v létě uvolnilo.
Ledecká tedy nepřebírá švýcarské reprezentační místo ani osobní tým Gut-Behramiové. Přebírá roli: výrazná ženská hvězda HEAD v rychlostních disciplínách, jméno, které má značka na plakátech a od kterého čeká boj o glóby. Načasování mluví samo za sebe. Gut-Behramiová skončila 6. srpna, HEAD oznámil příchod Ledecké o necelé dva týdny později.
Česká lyžařka do té role sedí. Má 12 pódií ve Světovém poháru, z toho čtyři výhry, olympijské zlato v super-G a medaili ze sjezdu na mistrovství světa. A má něco, co nemá nikdo jiný ve startovním poli: na olympijské úrovni vyhrává na lyžích i na snowboardu. HEAD ji v oficiální tiskové zprávě označuje za „velmi výjimečnou sportovkyni“. Šéf závodního oddělení Rainer Salzgeber dodává, že při správném doladění vybavení ji čeká boj na nejvyšší úrovni ve sjezdu a super-G i boj o křišťálové glóby.
Na jedno je ale potřeba pamatovat. HEAD v létě nenahrazoval jen Švýcarku. Ledecká je pátou výraznou posilou po Henriku Kristoffersenovi, Christofu Innerhoferovi, Alice Robinsonové a Laře Colturiové. Konkurence uvnitř stáje bude silná. Ve sjezdu a super-G však aktuálně působí Ledecká jako nejpřirozenější kandidátka na hlavní ženskou tvář značky.
Riziko i příležitost nového materiálu
Výměna lyží je pro rychlostní specialistku zásadní krok. Ve sjezdu rozhodují setiny a ty se rodí z kombinace skluznice, hrany, boty a člověka, který lyže večer připraví. Ledecká mění všechno najednou. Nový materiál testovala v Chile a sama přiznává, že ladění pokračuje.
Proto dává smysl, že servis převzal Tobias Geiger přímo z továrního týmu HEAD. Ledecká tak nemusí čekat, než se cizí servisman naučí neznámé lyže. Má člověka, který s nimi pracuje denně a má přímé spojení s vývojem. Dá se čekat, že první závody budou spíš testem nastavení než okamžitou honbou za vítězstvím. Pokud ale souhra naskočí rychle, může Ledecká z nového zázemí těžit už během zimy.
Status české reprezentantky se nemění. V evidenci Svazu lyžařů ČR zůstává pro sezonu 2026/27 vedena v reprezentaci A pro alpské disciplíny a jako členka TJ Dukla Liberec v lyžování i snowboardingu. Změna se týká jejího soukromého realizačního týmu, který si Ledecká dlouhodobě platí z vlastních peněz a ze sponzorských příjmů, s podporou Dukly. Rozpočet nové sestavy veřejný není.
Kdy ji uvidíme v akci
Ledecká chce dál kombinovat oba sporty a sezona 2026/27 jí v tom vychází vstříc. Vrcholy se tentokrát nepřekrývají tak tvrdě jako olympijské termíny.
- Beaver Creek, 9. až 13. prosince 2026: podle dosavadních plánů první lyžařský start, na programu jsou sjezdy a super-G.
- St. Moritz, 18. až 20. prosince 2026: dva super-G a obří slalom.
- MS v alpském lyžování, Crans-Montana, 1. až 14. února 2027: hlavní lyžařský vrchol.
- MS ve snowboardingu, Montafon, 6. až 21. března 2027: snowboardový vrchol sezony.
Snowboardový program zatím potvrzený není. Ledecká by podle svých slov ráda jela víc snowboardových závodů, ale u nového týmu ještě neví, co si prosadí. První alpský snowboardový podnik Světového poháru je na programu 28. a 29. listopadu v čínském Snow Ruyi, start tam ale zatím nikdo nepotvrdil.
Beaver Creek bude mít zvláštní váhu. Bude to první závod v černých barvách HEAD a první zkouška, zda za tři měsíce sladěný tým vydrží tlak sjezdové trati. Na stejném svahu možná bude stát i Bank, jenže s lyžemi Kästle, tedy na druhé straně. Proto stojí za to sledovat výsledkovou listinu z Colorada víc než obvykle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta