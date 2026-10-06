Ledecká dře v Chile na novou sezonu a vypadá skvěle. Trojnásobná olympijská vítězka ukázala vypracovanou postavu

Zrcadlo, činky a v pozadí zarámovaný dres hokejisty Bostonu. Dvě fotografie, které Ledecká zveřejnila na Instagramu a které česká média převzala 22. září, ukazují sportovkyni s výrazně vyrýsovanou postavou. Na zdi visí podepsaná fotografie Davida Pastrňáka s věnováním „Pro Esterku!“. Ledecká v popisku žertuje, že trénuje pod jeho dohledem. Pro sociální sítě vtipná pointa. Pro sezonu, která ji čeká, ale především připomínka, kolik práce stojí udržet jedno tělo připravené na dva sporty, dva závodní kalendáře a dvě úplně odlišné techniky. A letošní léto k tomu přidalo nové lyže a změny v realizačním týmu.
Pastrňák na zdi, svaly v zrcadle
Příspěvek nemá ambici být tréninkovým videem. Jde o dva snímky, záběry do zrcadla, na kterých je vidět především atletická, svalnatá postava. Fanoušci reagovali okamžitě. Podle iDNES.cz se pod fotkami objevily komentáře jako „Luxusní forma“ nebo „Z tvé formy musí být Pasta nadšen, jsi dělo, Ester“. Nechyběla ani přání úspěšné zimy.
Zda Ledecká nabrala svaly oproti minulým sezonám, se z fotek poctivě říct nedá. Váhu, obvody ani jiná srovnatelná data nezveřejňuje. Jisté je, že na aktuálních snímcích působí mimořádně vyrýsovaně. U sportovkyně, která patří k nejsilnějším ženám v rychlostních disciplínách Světového poháru, to ostatně není náhoda.
Silová příprava je pro ni základ. Sjezd znamená přetížení v zatáčkách a v kompresích při rychlostech přes 120 km/h. Paralelní obří slalom na snowboardu je zase série krátkých výbušných oblouků, při kterých se tělo opakovaně láme přes hranu. Obojí vyžaduje silné nohy, pevný trup a stabilitu, každé ale trochu jiným způsobem. Posilovna je podle nás jediné místo, kde se oba sporty potkávají na stejném stroji.
Kdo by se chtěl inspirovat, může si z jejích fotek vzít pravidelnost a důraz na silový trénink celého těla. Přesný plán Ledecká nezveřejňuje. Kopírovat zátěž vrcholové lyžařky bez trenéra by ostatně nebyl dobrý nápad.
Nové lyže a odchod trenérů
Za fotkami z posilovny je léto plné změn. Na konci dubna ČT sport oznámil, že v lyžařském týmu Ledecké končí trenéři Franz Gamper a Tomáš Bank. Ledecká mezitím testovala v Itálii nové lyže, a to s kandidátem na nového trenéra. Jeho jméno měla oznámit před začátkem sezony.
V srpnu přišla druhá velká zpráva. Ledecká přechází na lyže HEAD a stává se členkou závodního týmu HEAD Worldcup Rebels. Rakouská značka ji v tiskové zprávě představuje jako specialistku na sjezd a super-G. Šéf závodního oddělení Rainer Salzgeber uvedl, že pokud se podaří materiál dokonale doladit, očekává od ní boj na nejvyšší úrovni v obou rychlostních disciplínách a zapojení do soubojů o malé křišťálové glóby.
Pozoruhodná je i jiná věta z téže zprávy. HEAD otevřeně přiznává, že dvojí zaměření Ledecké na lyže i snowboard je pro firmu nová výzva. Zatímco u ostatních závodnic se ladí jen lyže, servisní tým tu pracuje se závodnicí, která se mezi podniky přezouvá z lyží na snowboard.
Změna materiálu po letech je v rychlostních disciplínách riziko. Lyže se ladí na milimetry už od prvních tréninkových jízd. Že Ledecká jde do takového kroku po sezoně, ve které se výkonnostně vracela ke svému maximu, podle nás ukazuje, že jí nejde jen o udržení pozice.
Sezona po olympiádě bez medaile
Olympijská zima 2025/26 skončila pro Ledeckou rozporuplně. Na hrách v Miláně a Cortině medaili nezískala. V paralelním obřím slalomu na snowboardu dojela pátá a v super-G nedokončila. Ve Světovém poháru v alpském lyžování byla celkově sedmnáctá, v hodnocení super-G pátá a jedenáctkrát skončila v elitní desítce.
Sama v dubnu upozornila na jedno číslo. Bodů nasbírala jen o deset méně než ve své nejlepší lyžařské sezoně. Podle jejích slov se výkonnost po vážném zranění postupně vrací, pořád ale má na čem pracovat. Nejde tedy o životní formu, spíš o návrat blízko k vlastnímu maximu.
Laťku si přitom nastavila mimořádně vysoko. Podle Českého olympijského týmu drží tři olympijská zlata:
|Hry
|Sport
|Disciplína
|Výsledek
|Pchjongčchang 2018
|alpské lyžování
|super-G
|zlato
|Pchjongčchang 2018
|snowboard
|paralelní obří slalom
|zlato
|Peking 2022
|snowboard
|paralelní obří slalom
|zlato
|Milán-Cortina 2026
|snowboard
|paralelní obří slalom
|5. místo
|Milán-Cortina 2026
|alpské lyžování
|super-G
|nedokončila
Zlato v super-G z Pchjongčchangu, kde jako snowboardistka na půjčených lyžích porazila elitu světového lyžování, zůstává jedním z nejslavnějších momentů zimní olympijské historie.
Dva kalendáře, jedno tělo
Ledecká v dubnu potvrdila, že i v sezoně 2026/27 bude závodit na lyžích i na snowboardu. Pomáhá jí, že se tentokrát nekryjí termíny mistrovství světa v obou sportech. Lyžařské MS hostí Crans-Montana, snowboardové se koná v jiném termínu. Bez olympiády se tak sezona točí kolem dvou samostatných vrcholů.
Problém je ovšem v detailech. Kalendáře obou sportů pod Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) se na sebe neohlížejí. Alpský Světový pohár žen začíná 24. a 25. října v rakouském Söldenu obřím slalomem, který Ledecká jako rychlostní specialistka nejspíš vynechá. Snowboardisté rozjíždějí sezonu dřív, než přijde na řadu první sjezd.
|Termín
|Místo
|Sport
|Program
|28. a 29. 11. 2026
|Snow Ruyi (Čína)
|snowboard
|paralelní obří slalom
|5. a 6. 12. 2026
|Mylin
|snowboard
|paralelní disciplíny
|9. až 13. 12. 2026
|Beaver Creek (USA)
|lyže
|tréninky, sjezd, super-G
|12. 12. 2026
|Cortina
|snowboard
|paralelní disciplína
|17. 12. 2026
|Carezza
|snowboard
|paralelní disciplína
|19. 12. 2026
|Davos
|snowboard
|paralelní disciplína
Z tabulky je vidět první zádrhel. Rychlostní víkend v americkém Beaver Creeku se překrývá se snowboardovým závodem v italské Cortině. Obojí stihnout nelze, mezi nimi je oceán. Dá se čekat, že Ledecká bude muset vybírat, a podle letošních investic do lyžařského materiálu tipujeme, že prosincový sjezd a super-G budou mít přednost. Potvrzení zatím chybí. Přesný program, tedy kam pojede a kam ne, vždy skládá až v průběhu zimy podle formy a výsledků. Kompletní termíny jsou v kalendáři Světového poháru FIS.
Alpský Světový pohár přenášejí ČT sport, ČT sport Plus a Eurosport. Konkrétní přenosy je dobré ověřit v programu těsně před závodem.
Proč sníh na jižní polokouli
Fotky z posilovny jsou zatím to jediné, co Ledecká z aktuální přípravy veřejně ukázala. Silový trénink ale tvoří jen jednu půlku léta. Druhou je sníh, a ten v srpnu a září v Evropě na sjezdovkách skoro nenajdete. Proto vrcholoví lyžaři odlétají na jižní polokouli, kde je v tu dobu zima.
Ledecká k nim patří dlouhodobě. Chilský zpravodajský server BioBioChile v červenci 2025 psal, že v lyžařském středisku Centro de Ski Corralco v regionu Araucanía bude trénovat na patnáct národních týmů. Mezi nimi i Česko, jmenovitě právě Ledecká, a vedle ní třeba Američanka Breezy Johnsonová. Zahraniční výpravy podle serveru lákají kvalitní tratě a spolehlivé sněhové podmínky jižního Chile. Další zdroj v souvislosti s přípravou na olympijskou sezonu zmiňoval i středisko Nevados de Chillán v regionu Ñuble, oblíbenou základnu elitních týmů.
Kde přesně se Ledecká na sněhu chystá letos, zatím veřejně potvrzené není. Ani ona, ani tým nezveřejnili aktuální lokalitu ani délku pobytu a neznámý je i seznam dalších Čechů, kteří s ní trénují. Model přípravy je ale osvědčený. Posilovna doma, sníh za oceánem a pro Ledeckou navíc dvojí výbava v zavazadlech: lyže i snowboard, protože na rozdíl od soupeřek potřebuje nabrat kilometry v obou sportech.
Pastrňák na zdi posilovny může „hlídat“ jen první polovinu té práce. Druhou uvidí fanoušci až v prosinci, kdy se ukáže, jestli nové lyže drží stopu tak, jak si ve firmě HEAD slibují, a jestli tělo z fotek unese dva kalendáře najednou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta