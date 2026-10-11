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Léčivé vlastnosti hořčice, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Stačí si připravit jednoduchou vodní lázeň

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Hořčici zná většina z nás jako skvělé dochucovadlo. Ti, co byli na vojně, vědí, že s hořčicí se dá sníst každé jídlo, byť by bylo nedochucené nebo jinak zfušované. Z hořčice však připravíte i skvělou lázeň.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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