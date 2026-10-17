LeBron útočí na 45 tisíc bodů, Durant má na mušce Kobeho, Curry pět tisíc trojek. Jaké rekordy mohou padnout v NBA?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
LeBron útočí na 45 tisíc bodů, Durant má na mušce Kobeho, Curry pět tisíc trojek. Jaké rekordy mohou padnout v NBA?Zdroj: Philadelphia 76ers
Článek byl publikován 17.10.2026 11:12
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