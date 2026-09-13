LeBron James se stal tváří sázkařské firmy. Fanoušci ho označili za zaprodance, kritika míří i na vliv na děti

Jeden z nejobdivovanějších sportovců planety, muž, který postavil školu pro znevýhodněné děti v Akronu a svou značku roky budoval kolem hesla „More Than An Athlete“, teď propůjčuje tvář platformě, na které se sází na výsledky budoucích událostí. Nejde přitom o jeho první kontakt s touto kategorií. Už v únoru 2024 oznámil DraftKings víceleté partnerství s LeBronem zaměřené na americký fotbal. Ten kontrakt podle jeho mluvčího mezitím vypršel. Nový partner je ale jiný kaliber problému.
Co je Polymarket a proč to není „obyčejná sázkovka“
Polymarket se v USA prezentuje jako CFTC-regulovaná burza pro takzvané event contracts, tedy kontrakty na události. Uživatelé nesázejí na sportovní výsledky v klasickém slova smyslu, ale kupují kontrakty na budoucí události: volby, ekonomické ukazatele, kulturní milníky. Formálně tedy nejde o sázkovou aplikaci typu Bet365 nebo DraftKings. Prakticky ale platforma stojí na stejném principu: vsadíte peníze, čekáte na výsledek, buď vyhrajete, nebo proděláte.
Právě toto rozlišení dává LeBronovu týmu argumentační prostor. Mluvčí pro The Block potvrdil, že kampaň má být zaměřena na americký fotbal a plné spuštění se čeká následující týden. Jenže pro kritiky je jedno, jestli se produkt jmenuje predikční trh, nebo sázková kancelář. Problém je jinde.
Děti, data a nepohodlná čísla
Jádro negativních reakcí netvoří puristé, kteří odmítají jakýkoli komerční kontrakt. Kritika míří na konkrétní rozpor: LeBron je vzorem pro miliony teenagerů a zároveň propaguje kategorii, která k nim prokazatelně proniká.
Common Sense Media v červnu 2026 zaslala komisaři NBA Adamu Silverovi otevřený dopis, v němž cituje vlastní průzkum mezi americkými chlapci ve věku 11 až 17 let:
- 36 % z nich uvedlo, že v posledním roce sázelo.
- 61 % vidělo reklamu na sázení na YouTube.
- 60 % na sociálních sítích.
- 57 % během sportovních přenosů.
Britský výzkum pro GambleAware z roku 2025 přidává další vrstvu. Podle něj 64 % dětí a mladých lidí říká, že celebrity v reklamě na sázení dělají sázení zábavnějším, 59 % ho vnímá jako „cool“ a 57 % připouští, že je to může motivovat sázení vyzkoušet. A 67 % dotázaných se shodlo, že celebrity by sázení propagovat neměly. Jedenáct procent uvedlo, že po kontaktu s takovou reklamou skutečně utratilo peníze za sázení.
LeBron veřejně na kritiku nereagoval. Alespoň ne dohledatelně.
Pravidla existují, ale mají mezery
Kolektivní smlouva NBA platná od července 2023 aktivním hráčům umožňuje propagovat herní společnosti, ovšem s podmínkou, že sponzorská spolupráce nesmí zahrnovat sázky přímo na zápasy nebo soutěže NBA. Obecná propagace značky nebo sázení na jiné sporty je v pořádku. LeBronova kampaň zaměřená na americký fotbal se do tohoto rámce vejde.
Na straně průmyslu existuje samoregulační kodex Americké herní asociace (AGA): reklama nemá primárně cílit na osoby mladší 21 let a má být umisťována tam, kde je aspoň 73,6 % publika starší 21 let. Studie University of Bristol ale ukázala, že u organického obsahu na sociálních sítích je dodržování těchto pravidel slabé. A právě sociální sítě (Instagram, X) jsou kanálem, kterým LeBron svůj teaser vypustil.
V Česku je situace na papíře regulovaná přísněji, ale v praxi podobně rozporuplná. Zákon zakazuje cílení hazardní reklamy na osoby mladší 18 let, Kodex reklamy Rady pro reklamu navíc stanoví, že sportovci a veřejně známé osobnosti nesmějí přímo nabádat k aktivní účasti na hazardní hře. Přesto je Patrik Schick tváří Fortuny a nikdo se zvlášť nebouří.
Proč je tohle jiné než Nike
Na LeBronově oficiálním webu najdete partnerství s AT&T rámované kolem sociálního pokroku, spolupráci s 2K navázanou na jeho školu I PROMISE, filantropický přesah s Chase. Každý z těchto kontraktů posiluje obraz, který LeBron dvě dekády pečlivě staví: basketbalista, který je víc než basketbalista. Otec, filantrop, komunitní lídr.
Polymarket do tohoto portfolia nezapadá. Ne proto, že by šlo o nelegální produkt, ten není. Ale proto, že veřejná debata o normalizaci sázení mezi mladými sílí a LeBron se právě postavil na stranu, která tu debatu prohrává. Finanční podmínky spolupráce zveřejněny nebyly. Částka, ať je jakákoli, ale bude poměřována proti něčemu, co se penězi měřit nedá: důvěryhodnosti vzoru, kterému věří miliony dětí.
Druhý kontrakt se sázkovou firmou za dva roky. Tentokrát s platformou, která stojí přímo na sázení na budoucnost. LeBronova vlastní budoucnost jako „More Than An Athlete“ teď závisí na tom, jestli jeho fanoušci dokážou oddělit obchodníka od vzoru, nebo jestli to vůbec chtějí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta