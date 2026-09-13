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LeBron James se stal tváří sázkařské firmy. Fanoušci ho označili za zaprodance, kritika míří i na vliv na děti

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LeBron James 5. září 2026 zveřejnil na sociálních sítích krátké video s textem „Welcome to Polymarket HQ. Coming soon.“ Reakce fanoušků přišla okamžitě, a nebyla lichotivá.
LeBron James se stal tváří sázkařské firmy. Fanoušci ho označili za zaprodance, kritika míří i na vliv na děti

LeBron James se stal tváří sázkařské firmy. Fanoušci ho označili za zaprodance, kritika míří i na vliv na děti

Zdroj: Los Angeles Lakers
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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