Lázně ze Dvou supernosáčů nikdy neexistovaly. Jejich název ale ukrývá slavnou filmovou dvojici

V komedii Dva supernosáči z roku 1983 si drobnou roli zahrála skutečná manželka hlavního představitele Thomase Gottschalka. Thea Gottschalk se ve filmu objevila jako princezna Fatima. Manželé spolu nakonec žili více než čtyřicet let, jejich vztah skončil až rozchodem v roce 2019.
Detektivové hledají důkazy v letovisku
Maskér Tommy v podání Thomase Gottschalka dostane v bavorské televizi výpověď poté, co postříká hlasatelku lakem na vlasy a následně ji urazí. Muzikanta Mikea, kterého ztvárnil Mike Krüger, opustí přítelkyně a protože mu úřad odmítne financovat devatenáctý semestr studia, ocitne se bez peněz. Dvojice mužů se náhodou potká v ukradeném taxíku a reklama na detektivní seriál v novinách je inspiruje k založení vlastní pátrací kanceláře. Průmyslník Sasse si je najme k odhalení nevěry své ženy, aby u rozvodového soudu získal část jejího majetku. Zákazníkův předpoklad se ukáže jako mylný, a novopečení detektivové proto vezmou i druhou práci pro arabského šejka, na kterého se chystá atentát.
První případ zavede detektivy do letoviska s názvem Bad Spänzer, kde navštíví luxusní dámské centrum aerobiku na adrese Terrenz Hill 27. Tvůrci tak do scénáře vložili zjevnou slovní hříčku odkazující na italskou hereckou dvojici Buda Spencera a Terence Hilla, jejichž filmy byly v tehdejším západním Německu mezi diváky velmi populární.
Při natáčení využili převleky za Prusa i věštkyni
Sledování věrné manželky v podání Liane Hielscherové donutilo amatérské detektivy ke kreativnímu přístupu. Aby pořídili požadované kompromitující fotografie, pokoušel se ji Mike svést v přestrojení za Prusa. Tommy se naopak vydával za věštkyni jménem Madame Cassier, aby ze sledované ženy vymámil její tajemství. Postavu Heinricha Sasseho, který si detektivy najal, si zahrál Gert Haucke a v roli jeho milenky se objevila Gudrun Velisek. Ta patřila ke stálým spolupracovníkům produkční společnosti Lisa Film, jež za výrobou komedie stála.
Kostýmy využila ústřední dvojice i při plnění své druhé zakázky. Tommy přijal lukrativní nabídku dělat dvojníka arabskému šejkovi. Mike se ve stejné době oblékl do uniformy generála německé armády. V přestrojení za vysokého důstojníka šel vysvobodit svou bývalou přítelkyni Alici a Tommyho partnerku Lucy ze spárů majora Schneidera, který obě ženy považoval za teroristky. Finanční odměnu od arabské delegace nakonec hlavní hrdinové věnovali chátrajícímu sirotčinci.
Drobnou roli získala hercova manželka
S arabskou linií příběhu souvisí obsazení jedné z menších rolí. Jako princezna Fatima a společnice prince Faruka na slavnostní večeři se před kamerou objevila Thea Gottschalk, tehdejší manželka Thomase Gottschalka. Manželé spolu žili celkem více než čtyřicet let a jejich dlouhý vztah skončil oficiálním rozchodem v roce 2019.
Ve snímku se objevil také jeden z jeho producentů Otto Retzer, který ztvárnil postavu teroristy. Muže čtoucího noviny, kterého Mike obtěžuje v tramvaji a u kterého dvojice vidí inzerát na detektivní seriál, si zahrál Jochen Busse. Ten se s Mikem Krügerem o několik let později profesně potkával při práci na komediálním pořadu 7 Tage, 7 Köpfe. Busse, Krüger i Retzer následně spojili síly také v televizním seriálu Zámek na Wörthersee.
Hudebník připomněl fiktivní lázně ve vlastní písni
Většina děje vznikala v Rakousku ve Veldenu u jezera Wörthersee. Pouze úvodní scény filmu natáčel štáb v Mnichově. Rakouské lokace u oblíbeného jezera posloužily o několik let později právě i štábu zmíněného seriálu Zámek na Wörthersee.
K fiktivnímu názvu letoviska se Mike Krüger znovu vrátil v roce 2025. Bad Spänzer zmínil v textu své písně Touri4You, ve které paroduje cestovatelské influencery a zpívá o tom, že posílá příspěvky z Havaje, Moluk a právě z Bad Spänzeru. V hudebním videoklipu k této písni se navíc objevil i Thomas Gottschalk stojící přímo u cedule s názvem tohoto fiktivního městečka.
Komedie přilákala do kin čtyři miliony diváků
Snímek je v pořadí druhým dílem série čtyř komedií s oběma hlavními představiteli. Předcházel mu titul Dva nosáči a rádio, po něm následovaly filmy Dva nosáči tankují super a Dva nosáči a video. Samotné označení nosáči použité v distribučních názvech poukazuje na výrazný fyzický rys Thomase Gottschalka a Mikea Krügera. Pro dvojici šlo o úplně první projekt, ke kterému společně napsali scénář.
Film zaznamenal komerční úspěch a v německých kinech jej viděly čtyři miliony lidí. Během natáčení ovšem došlo k chybě maskérů. Tommy má mít na hrudi údajné mateřské znaménko, ve scéně odehrávající se v lázních na něj ale tvůrci zapomněli a na kůži mu tak zcela chybí. Zvukovou stránku celého snímku dotváří píseň Alice, kterou pro komedii nahrálo hudební duo Inker & Hamilton.
Komedii Dva supernosáči uvede Televize Seznam 5. října ve 21:15 a v repríze 8. října ve 12:25.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).