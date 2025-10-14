Lázně, kde vás zvednou na nohy po každé nemoci. O tomto moravském zázraku jste nejspíš neslyšeli, i když sem můžete úplně zadarmo

Lázně, kde vás zvednou na nohy po každé nemoci. O tomto moravském zázraku jste nejspíš neslyšeli, i když sem můžete úplně zadarmoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dva senioři sedí u bazénu. Jsou oblečeni v županech a nohy mají ve vodě. Jsou šťastní, usmívají se a drží šampaňské.Zdroj: Shutterstock
Článek byl poprvé publikován 14.10.2025 18:48
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:06
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Co vlastně znamená jet do lázní „na pojišťovnu“
Výraz „lázně zdarma“ je poněkud zjednodušující. Český systém rozlišuje dvě základní formy hrazené lázeňské péče a mezi nimi je pro pacienta poměrně velký finanční rozdíl.
U komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče hradí zdravotní pojišťovna léčbu, standardní ubytování i stravování. Pacient si může připlatit například za jednolůžkový pokoj nebo jiné nadstandardní služby.
U příspěvkové lázeňské péče pojišťovna hradí vyšetření a léčebné procedury, zatímco ubytování, stravu a dopravu si pacient platí sám. Ani v jednom případě navíc nestačí jednoduše vybrat lázně a požádat pojišťovnu o zaplacení pobytu.
Lázeňská péče musí odpovídat diagnóze uvedené v takzvaném indikačním seznamu, musí ji doporučit lékař a návrh následně posuzuje zdravotní pojišťovna. „Na pojišťovnu“ tedy neznamená automaticky dovolenou bez účtu, ale zdravotní péči poskytovanou za přesně stanovených podmínek.
Zdroje:
- VZP – Jaké jsou typy úhrad lázeňské péče https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/lazenska-pece/jake-jsou-typy-uhrad-lazenske-pece
- VZP – Co hradí pojišťovna a co pojištěnec https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/lazenska-pece/co-hradi-pojistovna-a-co-pojistenec
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