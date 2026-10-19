Lavrov mluví o válce, Berlín zavřel Rusům poslední konzulát. Rozbuškou byl pokus o sabotáž na lipském letišti

V noci ze 4. na 5. srpna 2026 se někdo pokusil fyzicky zasáhnout letiště Leipzig/Halle a ukrajinské letadlo na něm. Do té doby Německo čelilo hlavně kybernetickým útokům a vlivovým operacím. Pokus o přímý zásah do infrastruktury na vlastním území patří do jiné kategorie. Berlín podle toho volil i odpověď: obvyklou protestní nótu nebo vyhoštění jednotlivého diplomata vynechal a sáhl po balíku opatření, jaký vůči Moskvě dosud nepoužil.
Jak Berlín dokazoval vinu bez jediné zveřejněné fotografie
Obvinění zaznělo 1. září 2026 na společné tiskové konferenci ministra zahraničí Johanna Wadephula a ministra vnitra. Vláda ho opřela o tři zdroje. Prvním byl způsob provedení a použité prostředky, druhým policejní vyšetřování a třetím zpravodajské poznatky, které Berlín sladil s partnerskými službami. Podrobné důkazy ale vláda nezveřejnila. Politico upozornilo, že chybí rozhodující doklad typu fotografie nebo přiznání. Berlín na to odpovídá, že politické obvinění stojí na souběhu všech tří zdrojů.
Tohle je nejslabší místo celé německé argumentace. Veřejnost i spojenci musí vládě věřit, že tři neprezentované vrstvy dohromady dávají jednoznačný obraz. Ověřit si to nemají jak.
Opatření přitom zasáhla několik oblastí současně. Generální konzulát v Bonnu, poslední ruský konzulát v Německu mimo velvyslanectví v Berlíně, musel skončit k 18. září 2026. Dohodu o provozu Ruského domu v Berlíně vláda vypověděla s účinností od poloviny roku 2027, vyslaný personál a jeho rodiny ale musely odjet okamžitě. Formálně tak instituce existuje ještě měsíce, fakticky ji příkaz k odjezdu ochromil hned. K tomu Berlín zpřísnil vstupní kontroly ruských občanů, dál omezil turistická víza a ohlásil, že v EU navrhne nové sankční zápisy za hybridní útoky a tlak na ruskou stínovou flotilu.
Které tři Goethe-Instituty v Rusku Moskva zavřela v odvetě
Ruská slova přišla dřív než činy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov označil německý postup za „začátek skutečné války“ a prohlásil, že Berlín „v podstatě vyhlašuje válku“. Bývalý prezident Dmitrij Medveděv přidal vlastní výhrůžky. Německá vláda jeho výroky na tiskové konferenci spojila i s útoky na německé zbrojovky a na cíle v Berlíně. Ruské velvyslanectví slíbilo „tvrdou odpověď“ a varovalo, že kroky Berlína „nezůstanou bez následků“.
Do týdne Moskva zavřela německý generální konzulát v Petrohradu a potvrdila konec Goethe-Institutů v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu. Podle agentury AP určila zaměstnancům termíny odjezdu. Kulturní zastoupení obou zemí na území té druhé tím kleslo prakticky na nulu.
Velvyslanectví zároveň líčí uzavření Bonnu jako trest pro statisíce Rusů, kteří v Německu žijí. Tahle stížnost má věcný základ. Bonn obsluhoval ruské občany z Bavorska, Hesenska, Porýní-Falce, Sárska a dalších spolkových zemí, které teď spadají pod konzulární oddělení v Berlíně. Hotové pasy i rozpracované žádosti se musely přesunout a dříve sjednané termíny nešlo technicky převést.
Bundestag nevyhlásil žádný ze dvou stavů, které německé právo zná
Komentátor Berliner Zeitung Oliver Kempkens popsal současnou pozici Německa jako šedou zónu mezi mírem a válkou. Vláda opakuje, že země ve válce není, a přitom mluví o každodenních hybridních útocích a ruší poslední diplomatické a kulturní vazby. Německé právo přitom pro vyhrocené situace definuje stav napětí (Spannungsfall) a stav obrany (Verteidigungsfall). Oba musí konstatovat Bundestag a oba mají konkrétní právní důsledky. K ničemu takovému nedošlo.
Kempkens v tom vidí riziko. Když nikdo nevyhlásí, kde jsou prahy, protivník neví, který krok vyvolá jakou reakci. Ani zklidnění situace pak nemůže být věrohodné, protože není jasné, kde konflikt začal a kdy by skončil.
Bilance prvních týdnů tomu odpovídá. Zmizely dva konzuláty, tři Goethe-Instituty a provoz Ruského domu, tedy místa, kde se napětí dalo řešit úředně a bez velkých gest. Ztráta těchto kanálů váží víc než Lavrovova slova o válce, protože až přijde další incident, nebude přes koho ho tlumit.
Vrbětice, BIS a dopravci: kde se Lipsko dotýká Česka
Česko zná podobné operace z vlastní zkušenosti. Vrbětice zůstávají nejtvrdším dokladem toho, že ruská vojenská rozvědka GRU na českém území diverze skutečně provádí. Bezpečnostní informační služba ve výroční zprávě za rok 2024 uvedla, že pomohla zastavit několik pokusů o sabotáž a že Rusko proti Česku dál aktivně působí. V roce 2025 pak NÚKIB spolu s BIS a Vojenským zpravodajstvím varoval před ruskou kampaní mířenou na logistické a dopravní firmy, které podporují Ukrajinu. Součástí kampaně bylo i sledování tras, kudy pomoc proudí.
Pokud Berlín v EU prosadí nové sankční zápisy za hybridní útoky, budou platit v celé Unii včetně Česka. Nejvíc by tvrdší vymáhání pocítily tuzemské subjekty, o kterých BIS opakovaně píše, že se snaží dostat do Ruska sankcionované zboží.
Zavřít ruský konzulát po sabotáži nebylo v Evropě poprvé. Polsko to udělalo s konzulátem v Poznani už v říjnu 2024. Německo k tomu ale připojilo kulturní instituce, vstupní omezení a sankční návrhy na unijní úrovni. Po německém obvinění předvolaly ruské diplomaty Polsko, Dánsko, Finsko, Británie, Litva a také Česko.