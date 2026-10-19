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Lavrov mluví o válce, Berlín zavřel Rusům poslední konzulát. Rozbuškou byl pokus o sabotáž na lipském letišti

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Německo po čtyřech týdnech šetření označilo za viníka Moskvu a odpovědělo několika kroky naráz. Rusko oplatilo do týdne. Mezi oběma zeměmi teď zbývá jen málo kanálů, kterými by se dalo jednat.
Lavrov mluví o válce, Berlín zavřel Rusům poslední konzulát. Rozbuškou byl pokus o sabotáž na lipském letišti

Lavrov mluví o válce, Berlín zavřel Rusům poslední konzulát. Rozbuškou byl pokus o sabotáž na lipském letišti

Zdroj: Foto: Molch-Entertainment - licence CC BY-SA 3.0 de
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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