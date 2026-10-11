Láska z pasáže: Kolemjdoucí nadávali filmařům a dramaturgyně musela k výslechu na StB

Ve filmu Láska z pasáže z roku 1984 si menší role zahráli skuteční příznivci hnutí punk. Filmaři tím na sebe strhli pozornost tehdejší Státní bezpečnosti, která si dokonce předvolala k výslechu filmovou dramaturgyni. Kriminální snímek se navíc točil v plném provozu v centru Prahy, kde kolemjdoucí hrozili do kamery. Čistič oken na šikmé ploše
Devatenáctiletý Pavel Kříž v podání Lukáše Vaculíka pracuje jako čistič oken a volný čas tráví na pražských diskotékách. Přivydělává si podvody a dodává tipy na prázdné byty zlodějské partě, kterou vede protřelý Roby. Když mladík dostane k ruce brigádnici Janu, kterou hraje Tatiana Kulíšková, postupně se do ní zamiluje a pokusí se vymanit z kriminálního prostředí. Jeho snahu o poctivý život ale zkomplikují dluhy a únos samotné dívky.
Postava umývače výloh vychází z osobní zkušenosti autora námětu a spoluscenáristy Miroslava Vaice. Ten se mytím oken a výloh v pražských bytech skutečně živil v roce 1968. Původně přitom vytvořil materiál s názvem Felicie, který pojednával o dobových vekslácích. Až režisér Jaroslav Soukup látku přepracoval na celovečerní kriminální příběh.
Natáčení v plném provozu provázely nadávky
Filmový štáb pracoval v březnu a dubnu v ulicích první městské části, převážně na Václavském náměstí a v přilehlých pasážích. Kamery zabíraly prostranství za plného provozu bez jakýchkoliv uzavírek, takže se do záběrů dostávali běžní lidé. Obyvatelé města ovšem neměli pro natáčení vždy pochopení, pletli se do cesty, hrozili směrem k filmařům nebo jim přímo nadávali.
Autenticitu prostředí podpořily i detaily z podsvětí. Fígl se sušenkou schovanou pod rohožkou, kterým si tipaři ověřovali přítomnost majitelů v bytě, poradili tvůrcům skuteční kriminalisté. V zadních prostorách hospody pak zločinecká skupina hraje hru zvanou gotes, což byl hazard v období socialismu velmi populární. Vedoucí zlodějů Roby, kterého ztvárnil Marek Vašut, k tomu navíc jezdí v tehdy luxusním německém voze Ford Escort MKIII.
Láska z pasáže, FOTO: Miloš Schmiedberger, distr. TV Nova Ladislav Potměšil snědl deset litrů polévky
Režisér Jaroslav Soukup přiznal, že scénář i samotnou hlavní roli psal přímo na tělo Lukáši Vaculíkovi. Herci se po premiéře rapidně zvedla popularita a při cestách po městech na něj všude čekaly křičící fanynky. V nebezpečných scénách ovšem Vaculíka před kamerou zastupoval kaskadér Pavel Myslík.
S náročným úkolem se naopak musel popasovat Ladislav Potměšil v krátké scéně, kdy za ním přijde Pavel. Herec zrovna obědvá nudlovou polévku a po letech přiznal, že kvůli opakování záběrů musel sníst téměř deset litrů vývaru. Podobně jako u snímku Discopříběh se Soukupovým týmem spolupracoval i hudebník Michal David, který na přímou objednávku složil ústřední píseň Největší z nálezů a ztrát. V barech a na diskotékách pak jako podkres zní anglické verze skladeb Miroslava Žbirky a mezi návštěvníky jednoho z podniků se mihnul i zpěvák Michal Penk.
Výdělek v kinech přesáhl patnáct milionů
Snímek s pracovním názvem Láska z pasáže Luna zaznamenal v kinech obrovský komerční úspěch. Přestože výroba stála 3,6 milionu korun, zisk přesáhl částku 15 milionů. Zdroje se mírně rozcházejí v přesném počtu prodaných lístků, nicméně kriminální drama podle nich zhlédlo 1,7 až dva miliony diváků.
Na plátně se hrdinové dočkají tragického konce, který se bohužel odrazil i ve skutečném životě představitelky Jany, herečky Tatiany Kulíškové. Podobně jako její filmová postava si i ona v mladém věku prošla těžkou ztrátou, když jí za tragických okolností zemřel partner.
Kriminální snímek Láska z pasáže vysílá TV Nova v neděli 11. října od 11:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).