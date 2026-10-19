Láska dvou tenisových hvězd je u konce. Svitolinová oznámila rozvod s Monfilsem

Bylo pondělní ráno 19. října 2026, dva dny poté, co si ukrajinská tenistka zajistila místo na Turnaji mistryň. Místo oslav přidala na Instagram dlouhý text, který sama označila za „nejtěžší věc, o kterou se kdy musela podělit“. Psala v něm o bezesných nocích, pochybnostech a pocitu, že se postupně ztrácí sama sobě. Válka na Ukrajině ji podle jejích slov změnila zevnitř a „některé bitvy se odehrávají hluboko uvnitř“. Došla k závěru, že potřebuje najít cestu zpět k sobě. V manželství to podle ní nedokáže. Žádný skandál, žádná třetí osoba, žádné obviňování. Jen přiznání, jaké se ve vrcholovém sportu slyší málokdy, a jedna věta, kterou by si měl přečíst každý, kdo bude hledat viníka: „Není koho vinit.“
Co přesně Svitolinová napsala
Oznámení se objevilo na instagramových účtech obou tenistů, jak shodně informovaly britský Guardian, Sky Sports, francouzský Le Parisien i české iDNES. Podle českého zpravodajství vzkaz sdílel i Monfils. Samostatné vyjádření Francouze ale zatím k dispozici není.
Text Svitolinové stojí na několika pilířích:
- Válka jako příčina vnitřní změny. Od začátku ruské invaze žije tenistka mezi turnaji, humanitární prací a obavami o blízké doma. Teď otevřeně říká, že ji to vyčerpalo víc, než navenek dávala najevo.
- Monfils jako opora. Manžela nepopisuje jako problém. Píše, že ji podporoval a „nepustil její ruku“. Její rozhodnutí podle ní vyslechl a respektoval.
- Dcera na prvním místě. Skai, která se páru narodila v říjnu 2022, bude podle matky vždy prioritou. Oba ji chtějí vychovávat „bok po boku“ v každé etapě jejího života.
- Rodina, která trvá. Nejcitovanější věta celého příspěvku zní: „Naše manželství končí, ale naše rodina ne.“
Na konci tenistka požádala o soukromí. Oba tedy oznámili konec manželství; zda už proběhlo i právní řízení, zatím veřejně známo není. Stejně tak nejsou zveřejněné podrobnosti o péči o dceru.
Podle nás je na celém oznámení nejpozoruhodnější jeho poctivost. Svitolinová mohla sáhnout po obvyklé formulce o „přátelském rozchodu cest“. Místo toho veřejně pojmenovala psychickou cenu, kterou platí sportovkyně ze země ve válce. A to je u hráčky, která je pro mnoho Ukrajinců symbolem odolnosti, velmi odvážný krok.
Osm let od začátku po konec
Svitolinová a Monfils patřili ke sledovaným tenisovým párům od roku 2018, kdy svůj vztah zveřejnili. Okruh WTA o nich psal jako o hvězdném páru, tedy dvojici, v níž každý táhne publikum sám za sebe.
|Datum
|Událost
|2018
|Pár zveřejňuje svůj vztah
|16. července 2021
|Svatba
|říjen 2022
|Narodila se dcera Skai
|květen 2026
|Svitolinová píše dojemný text o Monfilsovi
|srpen až září 2026
|Společný mix na US Open, postup do semifinále
|5. října 2026
|Monfils zapsán jako tenista, který ukončil kariéru
|17. října 2026
|Svitolinová se kvalifikuje na Turnaj mistryň
|19. října 2026
|Oznámení konce manželství
Ještě letos v květnu působil obraz páru navenek idylicky. Na webu WTA vyšel text, ve kterém Svitolinová vyprávěla dceři o tátovi jako o „kouzelníkovi“. Psala ho v den, kdy se Monfils loučil s publikem. Zpětně v tom nelze číst skrytou krizi a nebylo by fér to dělat. Spíš to ukazuje, jak nenápadně se může vnitřní zátěž, o které Svitolinová mluví, odehrávat pod povrchem.
Poslední velký společný moment přišel na US Open. Manželé spolu nastoupili do smíšené čtyřhry a došli až do semifinále. Cestou vyřadili i Kateřinu Siniakovou s Henrym Pattenem, což tehdy české fanoušky spíš mrzelo. Dnes ten zápas působí jinak: jako jedna z posledních fotografií rodinného alba, které před očima veřejnosti plnili osm let.
Monfilsův tichý konec a otázky, na které zatím nikdo neodpověděl
Do rozchodu se vplétá ještě jedna nečekaná linka. Monfils měl původně odejít až na konci sezony a ve Francii se počítalo s velkou rozlučkou na turnaji Paris Masters. Místo toho se jeho jméno objevilo na oficiálním seznamu ITIA s datem 5. října 2026. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu ho tam vede mezi hráči, kteří ukončili kariéru.
Agentura AFP to 14. října potvrdila a připomněla důsledek, který dělá z rozlučky v Paříži prakticky nemožnost. Podle antidopingových pravidel by se hráč s tímto statusem mohl vrátit až po nejméně šesti měsících, během nichž musí být k dispozici pro testování. Poslední „francouzský mušketýr“ tak s velkou pravděpodobností odešel bez potlesku zaplněné haly.
Proč tak náhle? Tady začíná území, kde je třeba opatrně oddělovat fakta od dohadů. Le Parisien mluví o „záhadě“ kolem předčasného konce a dává ji do souvislosti s oznámením rozchodu. Český Sport.cz s odkazem na deník L’Équipe píše, že spolu obě události „zřejmě“ souvisejí. Časová blízkost je skutečně nápadná: necelé dva týdny mezi zápisem do seznamu a instagramovým příspěvkem. Přímé potvrzení, že Monfils skončil kvůli rozpadu manželství, ale zatím nepřišlo. Dokud ho nedá on sám, zůstává to jen hypotézou.
Ostatně ani nic dalšího, co se v podobných případech obvykle objevuje, doložené není. Žádný zdroj nemluví o nevěře ani o jiném partnerovi. A Svitolinová sama výslovně odmítla hledat viníka.
Jak se rozcházejí jiné tenisové páry
Tenisový svět zažil v posledních letech víc rozchodů, ale málokterý byl oznámen takhle otevřeně. Paula Badosaová a Stefanos Tsitsipas se v květnu 2024 rozloučili stručným příspěvkem na sociálních sítích s důrazem na přátelské rozdělení cest. Později se k sobě vrátili. Anastasija Potapovová a Alexandr Ševčenko po krátkém manželství nejprve potichu smazali společné fotografie a rozchod potvrdili až mimo sezonu. Potapovová o něm pak mluvila v lednu 2025. Mimo čistě tenisové páry oznámila letos v únoru Sloane Stephensová konec manželství s fotbalistou Jozym Altidorem.
Svitolinová zvolila úplně jinou cestu. Žádné PR prohlášení, ale osobní zpověď s jasným kontextem: válka, psychika, mateřství, vrcholový sport. Proto má její text větší váhu než běžná zpráva z bulvárních rubrik.
Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Podle webu Tennis365 příspěvek označili „To se mi líbí“ mimo jiné Novak Djoković, Stan Wawrinka a česká tenistka Linda Nosková. Ukrajinka Marta Kostjuková a Japonka Naomi Ósakaová reagovaly v komentářích srdcem. Česká média zprávu převzala, výraznější veřejná vyjádření českých hráček či hráčů ale zatím nezazněla.
Co bude dál na kurtu
Pro Svitolinovou sezona nekončí. Podle WTA si 17. října zajistila jako sedmá hráčka místo ve dvouhře na Turnaji mistryň v Indian Wells. Je to i historický milník: stala se první matkou kvalifikovanou do dvouhry závěrečného turnaje od Kim Clijstersové v roce 2010. Do Kalifornie tak odjede jako jedna z osmi nejlepších tenistek sezony a zároveň jako žena, která právě veřejně přiznala, jak těžké období prožívá.
O změnách v jejím trenérském týmu nebo zázemí na okruhu zatím nejsou informace. Dá se čekat, že pozornost médií v Indian Wells bude větší, než je u ní běžné. Jak se s ní vyrovná, ukáže až kurt.
Monfilsova cesta je uzavřenější. Status hráče, který ukončil kariéru, ho na nejméně šest měsíců vyřazuje z turnajů. Plánovaná pařížská rozlučka se tak nejspíš nikdy neuskuteční.
Pro mnohé fanoušky zůstane jejich symbolem semifinále mixu v New Yorku, kde spolu ještě v září slavili každý vyhraný míč. Svitolinová teď vyráží na největší turnaj sezony bez manžela po boku, ale s větou, kterou napsala sama: manželství končí, rodina ne. Kdo ji sleduje od roku 2022, ví, že právě tohle u ní vždycky platilo nejvíc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář