Lando Norris chce překonat megahit Netflixu. Natáčí vlastní seriál, který bude exkluzivnější než cokoliv předtím

O tom, proč bylo
Landa Norrise během letošní sezony možné opakovaně zahlédnout s kamerou v ruce, už není třeba spekulovat. I my jsme ho zahlédli v autě, jak drží v ruce kameru, když opouštěl závodní okruh Hungaroring v Maďarsku. Britský závodník nyní na svých sociálních sítích prozradil, že společně s Prime Video natáčí dokumentární sérii o svém životě. Projekt zatím nese pracovní název Lando a na Prime Video dorazí v roce 2027.
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Půjde o tři epizody a natáčení probíhá už delší dobu. Norris navíc není jen člověkem před kamerou. Podle jeho vlastních slov se na vzniku projektu výrazně podílí a cílem je ukázat části jeho života, k nimž se fanoušci dosud prakticky nedostali.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Lando mimo Formuli 1. Dovolená s kamarády, rodina i chvíle, kdy zhasnou kamery z paddocku
Prime Video popisuje připravovanou sérii jako dosud neviděný pohled na současného
mistra světa a především na to, co je pro něj důležité mimo závodní okruhy. Závody by v jeho dokumentu měly tvořit jen jednu část příběhu.
Kamery Norrise sledují během celého roku, výrazná část materiálu vzniká hlavně v období před jeho 27. narozeninami, které oslaví v listopadu. Diváci se mají dostat například na dovolenou s jeho přáteli, do mnohem klidnějších a osobnějších okamžiků strávených s rodinou, ale i do situací, kdy se musí vyrovnávat s tím, že se z mladého závodníka stal jeden z nejznámějších sportovců současnosti.
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Podle
Broadcast chce série vedle velkých sportovních momentů zachytit také chvíle ticha a osobní reflexe. To by ji mělo výrazně odlišovat od Drive to Survive. Zatímco hit Netflixu skládá příběh celé Formule 1 z dění kolem týmů a několika jezdců, Lando bude soustředěný výhradně na Norrisův svět.
„Bude to mnohem větší a mnohem lepší,“ slíbil Norris při oznámení projektu, když novou sérii porovnával se svými vlastními vlogy LandoLOG, prostřednictvím kterých nechával fanoušky nahlédnout do zákulisí své kariéry už v minulosti. Foto: filedimage (Christopher Putnam) via Depositphotos Dokument zachytí i sezonu, v níž Norris poprvé hájí titul mistra světa
Pro načasování dokumentu si tvůrci těžko mohli vybrat zajímavější období. Norris v roce 2025 získal svůj první titul mistra světa Formule 1, když ve finále sezony v Abú Dhabí porazil své soupeře a stal se 35. mistrem světa v historii šampionátu. McLarenu tím zároveň přinesl první jezdecký titul od triumfu Lewise Hamiltona v roce 2008. O prvenství přitom rozhodly pouhé dva body.
Kamery Prime Video ho v roce 2026 zachycují v úplně nové situaci. Už ne jako talentovaného jezdce snažícího se dostat na vrchol, ale jako člověka, který se na něm musí udržet.
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Součástí série by měla být také radost z prvního Norrisova vítězství ve Velké ceně v sezoně 2026 na maďarském Hungaroringu 26. července, kde porazil Maxe Verstappena a Kimiho Antonelliho. Zároveň šlo také o první letošní vítězství McLarenu. O necelý měsíc později Norris vyhrál také v Nizozemsku, takže dokument oznamoval s dvěmi vítězstvími v řadě.
Není zatím potvrzeno, jak velkou část jednotlivých závodů dokument nakonec ukáže. Norris ale při zveřejnění projektu naznačil, že natáčení rozhodně nekončí. Podle
Radio Times uvedl, že před nimi stále zbývá řada dalších natáčecích dnů a zážitků, které chce s diváky sdílet. Foto: demarco.alessio@gmail.com (Alessio De Marco) via Depositphotos Od osmiletého kluka v motokáře až na vrchol Formule 1
Dokument se nemá soustředit pouze na současnost. Tvůrci chtějí připomenout také Norrisovu cestu k motorsportu. Narodil se v roce 1999 v Bristolu, vyrůstal v Glastonbury a závodit na motokárách začal jako osmiletý. Jedním z jeho velkých dětských vzorů přitom nebyl jezdec Formule 1, ale legendární motocyklový šampion Valentino Rossi.
Následoval rychlý postup juniorskými kategoriemi, titul v evropské Formuli 3 a nakonec cesta do McLarenu. Ve Formuli 1 debutoval v roce 2019 a o šest let později se stal mistrem světa. Kontrast mezi klukem, který chtěl hlavně závodit a bavit se, a šestadvacetiletou globální sportovní hvězdou má patřit mezi hlavní témata série.
Norris sám zdůrazňuje, že lidem chce tentokrát otevřít dveře podstatně víc než prostřednictvím sociálních sítí.
„Dá lidem větší přístup než kdy dřív k mému životu mimo závodění,“ uvedl. Na celém projektu se podle prý velmi aktivně podílí. Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Za Landem stojí lidé z Drive to Survive
Třídílnou sérii vyrábí londýnská společnost Box to Box Films, která stojí za obrovským úspěchem netflixovského seriálu Formula 1: Drive to Survive. Tentokrát však vytváří obsah ze světa F1 pro konkurenční Prime Video.
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Režisérem série je Ben Phethean, producentkou Clare Little a výkonnými producenty Tom Keeling, Warren Smith a Jon Smith. Phethean má navíc s prostředím Drive to Survive přímou zkušenost – figuroval mezi producenty seriálu, který získal ocenění Sports Emmy v kategorii seriálových dokumentárních pořadů.
Prime Video plánuje doku-sérii Lando uvést ve více než 240 zemích a teritoriích po celém světě.
Foto: demarco.alessio@gmail.com (Alessio De Marco) via Depositphotos Kdy vyjde dokument Lando na Prime Video?
V tuto chvíli je potvrzen pouze rok 2027. Přesné datum premiéry Prime Video zatím nezveřejnilo a známá není ani stopáž jednotlivých tří epizod. Lando je navíc stále pouze pracovním názvem, takže se před premiérou může ještě změnit.
Nepůjde každopádně jen o další dokument o tom, co se děje během závodního víkendu. Tvůrci chtějí využít moment, kdy Norris poprvé v kariéře prožívá sezonu jako úřadující mistr světa, a postavit proti sobě dvě stránky jeho života – veřejnou tvář pilota McLarenu a šestadvacetiletého muže ve chvíli, kdy závodní kombinéza skončí ve skříni a on opustí paddock.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Zdroje: Tiskové materiály Prime Video, IG/Lando Norris, Broadcast, RadioTimes