Landa čekal na vítězství pět let. Získal ho v den, který sám označil za svou poslední šanci

Mikel Landa přijel na letošní Vueltu s mnohem skromnějším cílem, než na jaký byli jeho fanoušci dlouhá léta zvyklí. Neřešil pódium, útok na červený dres ani další kapitolu věčného „landismu“. Po sezoně plné zdravotních problémů před startem otevřeně říkal, že nejprve potřebuje přežít první týden a teprve potom zjistí, co jeho tělo vůbec dovolí. V sobotu už odpověď znal.
Na nejtěžší etapě letošní Vuelty zaútočil přibližně sedm kilometrů před vrcholem Collado del Alguacil, soupeře nechal za sebou a poslední kilometry jel sám. V cíli měl na Tobiase Hallanda Johannessena 47 sekund a mohl poprvé od roku 2021 zvednout ruce nad hlavu.
Po dojezdu přišla věta, která celé vítězství vysvětluje možná lépe než výsledková listina. „Dnes byla poslední šance.“ Landa ji využil.
Ještě před několika měsíci řešil, jestli vůbec bude zase normálně závodit
Pět let bez vítězství u šestatřicetiletého cyklisty znamená dlouhou dobu samo o sobě. U Landy se ale poslední dvě sezony navíc skládaly z nehod, které několikrát přerušily celý rytmus kariéry.
Na Giru 2025 skončil hned v první etapě. Při pádu několik kilometrů před cílem utrpěl stabilní zlomeninu obratle T11 a závod opustil na nosítkách. Následovala dlouhá rekonvalescence a návrat k plné zátěži.
Letos přišla další rána. Na dubnové Itzulii se Landa dostal do incidentu s organizačním vozidlem. První vyšetření zlomeninu neodhalilo, pozdější kontroly ale ukázaly malou frakturu pánve. Kvůli ní přišel o Giro a následky zranění mu nakonec znemožnily také start na Tour de France.
Když se před Vueltou pokoušel popsat svou sezonu, nebyl v tom příliš optimistický. Mluvil o jednom z nejtěžších roků kariéry, o dlouhém návratu a o tom, že se necítí stoprocentně. Těžko se proto divit emocím, které přišly na Collado del Alguacil.
Vuelta mu dlouho nedávala důvod věřit, že vítězství ještě přijde
Landa během prvních devatenácti etap nevypadal jako muž, který čeká na velký útok. Nebojoval o celkové pořadí a v rozhodujících momentech se většinou pohyboval mimo hlavní příběh závodu. V jiné fázi kariéry by podobná Vuelta mohla být hodnocena jako neúspěch.
Jenže jeho podmínky byly jiné. Po měsících, kdy prakticky nemohl postavit souvislý závodní program, potřeboval získat zpět něco, co se nedá natrénovat jen doma na kole: závodní rytmus. Proto před startem odmítal velké sliby a říkal, že bude hledat příležitost až podle toho, jak se bude cítit.
Ta přišla úplně na konci. Dvacátá etapa měřila 186,8 kilometru, nastoupala téměř pět tisíc výškových metrů a zakončil ji první závodní výjezd na Collado del Alguacil. Závěrečných 8,3 kilometru s průměrem těsně pod deseti procenty bylo místo, kde se měla definitivně rozhodnout celá Vuelta. Landa si z něj udělal vlastní závod.
Když zaútočil, už se neohlížel
Do závěrečného stoupání přijel v úniku a přibližně sedm kilometrů před cílem přešel do útoku. Johannessen ani další soupeři jeho tempo neudrželi.
Landa postupně zvyšoval náskok a do cíle dorazil sám. Nebylo to vítězství z úniku, který peloton omylem nechal odjet o deset minut, ani sprint několika unavených jezdců o jednu etapu. Na nejtěžším kopci dne prostě odjel ostatním.
Právě způsob vítězství mu dává další váhu. Landa strávil většinu kariéry pověstí čistokrevného vrchaře, jehož nejlepší závody přicházejí ve chvíli, kdy se silnice zvedne natolik, že taktika ustoupí nohám. V sobotu dostal přesně takovou silnici. A zjistil, že ty nohy tam ještě jsou.
Poslední vítězství přišlo v roce 2021. Na Vueltě čekal ještě déle
Landa naposledy vyhrál profesionální závod v roce 2021 na Vueltě a Burgos. Na grandslamové scéně bylo čekání ještě delší. Před sobotou měl ve Vueltě jedinou etapovou výhru – z roku 2015, kdy ještě závodil za Astanu. Od té doby projel etapové vítězství na Giru, pódia v celkovém pořadí, několik těsných výsledků na Tour a spoustu sezon, během nichž byl pravidelně jedním z nejlepších vrchařů světa.
Ale další vítězství na španělské Grand Tour nepřišlo. Až po jedenácti letech. V závodě, do kterého tentokrát nepřijel jako jeden z kandidátů na celkové pořadí, ale jako jezdec hledající alespoň jeden den, kdy bude znovu připomínat sám sebe.
Příští rok se vrací tam, kde profesionálně začínal
Celý příběh navíc dostává zvláštní závěrečnou kapitolu tím, co přijde po sezoně. Landa po třech letech opustí Soudal Quick-Step a od roku 2027 bude znovu závodit za Euskaltel-Euskadi. S baskickým týmem podepsal smlouvu na dvě sezony. Je to návrat po třinácti letech.
Právě v systému Fundación Euskadi se stal profesionálem, nejprve v Orbee a později v oranžovém dresu Euskaltelu. Odtud odešel do Astany, Sky, Movistaru, Bahrainu a nakonec Quick-Stepu. Mezitím dvakrát skončil třetí na Giru a dvakrát čtvrtý na Tour.
Teď se vrací do druhodivizního týmu, kde už nebude pouze dalším jezdcem sestavy. Euskaltel jej otevřeně představuje jako tvář projektu a člověka, kolem něhož chce postavit návrat na větší závody. V jeho věku už to není dlouhodobá investice do budoucnosti. Je to poslední kapitola kariéry. A právě proto sobotní vítězství působí jinak než další čárka v palmarès.
„Poslední šance“ tentokrát nebyla fráze
Cyklisté podobné výrazy používají často. Poslední šance, poslední kopec, poslední příležitost něco změnit. U Landy tentokrát nebylo potřeba mnoho přidávat. Poslední horská etapa Vuelty. Poslední Vuelta v dresu Soudal Quick-Step. Sezona, v níž kvůli zlomené pánvi přišel o dva ze tří hlavních cílů a ještě před startem přiznával, že neví, co od svého těla čekat.
Za několik měsíců bude znovu v oranžovém dresu, se kterým kdysi vstoupil do velkého profesionálního pelotonu. Než se tam vrátí, připomněl ještě jednou, proč kolem něj před lety vzniklo celé „landismo“. Ne proto, že by pokaždé vyhrával. Právě naopak.
Landa dokázal fanoušky opakovaně přimět čekat na okamžik, kdy zase pojede způsobem, kvůli němuž mu kdysi začali věřit. Tentokrát čekali pět let. Na Collado del Alguacil se dočkali.
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Zdroje: Reuters – Mas survives final test to all but secure Vuelta victory [1], La Vuelta – Mikel Landa: Hoy todo cobra sentido [2], Soudal Quick-Step – Mikel Landa out of the Giro d’Italia [3], EFE – Mikel Landa sufre una fractura en una vértebra y abandona el Giro tras su caída [4], Fundación Euskadi – Mikel Landa liderará el Euskaltel-Euskadi en 2027 y 2028 [5].