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Landa čekal na vítězství pět let. Získal ho v den, který sám označil za svou poslední šanci

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Mikel Landa vyhrál královskou etapu Vuelty a poprvé od roku 2021 zvedl ruce nad hlavu. Po zlomeném obratli, letošní zlomenině pánve a měsících bez jistoty přišla výhra právě před návratem do Euskaltelu.
Landa čekal na vítězství pět let. Získal ho v den, který sám označil za svou poslední šanci

Landa čekal na vítězství pět let. Získal ho v den, který sám označil za svou poslední šanci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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