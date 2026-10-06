Laminát, lino i dlažba končí. Vrací se starý materiál, který v zimě hřeje a v létě chladí

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Každý to zná. Vstoupíte bosou nohou na keramickou dlažbu a okamžitě ucuknete – připadá vám ledová. Přitom teploměr v místnosti ukazuje příjemných dvaadvacet stupňů. Dlažba přitom není o nic chladnější než okolní vzduch nebo nábytek, jen se tak chová díky svým fyzikálním vlastnostem.
Keramika totiž teplo z vašich chodidel odvádí mnohem rychleji než jiné materiály. Odborně se tomu říká vysoká tepelná jímavost – schopnost materiálu odebírat teplo z teplejšího tělesa. Váš mozek to vyhodnotí jako chlad, ačkoliv jde jen o rychlou výměnu energie mezi vaší kůží a povrchem.
Bez podlahového vytápění se proto dlažba v chladnějších měsících stává noční můrou pro milovníky chůze naboso. Jakmile ji ale propojíte s topením, její vodivost se změní v obrovskou výhodu – teplo se šíří rychle a rovnoměrně po celé ploše. K tomu přidejte snadnou údržbu a odolnost proti vodě a máte materiál téměř dokonalý. Pokud vám nevadí studená rána.
Podzim a jaro odhalí pravou tvář každé podlahy
Nejhorší období pro nevhodně zvolenou krytinu nastává během přechodných měsíců. Venku je sychravo, topení ještě neběží naplno a podlaha v nevytápěné chodbě nebo pokoji pro hosty začne nepříjemně chladnout. Pokud navíc leží nad studeným suterénem nebo přímo na základové desce, pocitový komfort rychle klesá k nule.
V tu chvíli se ukáže, že samotný nášlapný materiál tvoří jen část rovnice. Stejně důležitá je skladba celé konstrukce, kvalita tepelné izolace stavby, teplota vzduchu i relativní vlhkost v interiéru. Pevný povrch s vysokou vodivostí dokáže prochladnout během pár hodin a pak působí nepříjemně celé dny.
Právě proto se dnes stále více lidí vrací k materiálům, které teplo vedou pomaleji a na dotek působí neutrálně. Neodebírají z bosé nohy tolik energie, a proto se zdají být teplejší – i když jejich skutečná teplota je identická s okolím.
Dřevo zůstává klasikou, ale má svá úskalí
Masivní dřevěné podlahy a vícevrstvé parkety patří mezi tradiční favority. Vedou teplo výrazně pomaleji než keramika, takže při došlapu nevzniká nepříjemný pocit chladu. Dřevo navíc vytváří přirozeně útulnou atmosféru a při správné péči vydrží desítky let s možností opakovaného přebroušení.
Má však i své slabiny. Jde o živý přírodní materiál, který reaguje na výkyvy vlhkosti a teplot. Hrozí u něj poškrábání, nevhodná je pro něj dlouhodobá vlhkost. Významný vliv na kročejový hluk má způsob montáže, podklad i konstrukce stropu. A v neposlední řadě – kvalitní dřevěná podlaha představuje výraznou investici.
Laminát se dlouhá léta nabízel jako levnější alternativa. Jednoduchá montáž, pestré dekory a příznivá cena z něj udělaly bestseller. Bez kvalitního vyrovnání podkladu a správné podložky však bývá při chůzi hlučný a dutý. A pokud se do spojů dostane voda a zůstane tam delší dobu, hrany lamel nenávratně nabobtnou. Výměna pak znamená rozebrání značné části místnosti.
Vinyl nabízí kompromis mezi teplem, odolností a cenou
Moderní vinylové podlahy se dostávají do popředí zájmu právě proto, že kombinují výhody různých materiálů a eliminují jejich slabiny. Na dotek působí znatelně tepleji než dlažba, jsou mírně pružné, a tím šetrnější při dlouhém stání. Jejich nižší tepelná jímavost zajišťuje, že v chladných dnech neodvádějí teplo z nohou tak rychle, zatímco v létě zůstávají příjemně neutrální.
Dnešní výrobní technologie umožňují věrně napodobit kresbu dřeva, kamene i betonu včetně plastické struktury. Opravdové dřevo z hlediska patiny a možností renovace sice plnohodnotně nenahradí, ale pro většinu domácností představuje praktičtější volbu.
Odolnost vůči běžné vlhkosti z něj dělá univerzální řešení do koupelen, kuchyní i obytných prostor. Samotný materiál sice vodu snese, ale pokud tekutina proteče spárami pod podlahu, může poškodit podklad a vytvořit prostředí pro růst plísní. Proto je klíčové dodržovat technologii pokládky a nešetřit na kvalitním utěsnění spojů.
Na trhu najdete lepený vinyl, lamely se zámkovým spojem i tuhé krytiny s kompozitním jádrem. Každá varianta má odlišné nároky na rovinnost a pevnost podkladu i rozdílné chování při změnách teplot. Tenčí materiály po čase okopírují každou nerovnost, proto je zcela zásadní suchý a dokonale rovný podklad.
Korek a přírodní linoleum zažívají comeback
Vedle vinylu se dnes vrací i tradiční přírodní materiály, které byly v minulosti běžné a nyní zažívají renesanci. Korek patří mezi nejlepší přírodní izolátory – jeho buněčná struktura plná vzduchu zajišťuje vynikající tepelný komfort. Na dotek je teplý, pružný a tlumí kročejový hluk.
Podobně se vrací i pravé linoleum (marmoleum), vyráběné z lněného oleje, pryskyřic a přírodních pigmentů. Na rozdíl od levného PVC má antibakteriální vlastnosti, je antistatické a při správné údržbě vydrží desítky let. Oba materiály nabízejí příjemný pocit pod nohama po celý rok – v zimě nehrozí studený šok, v létě zůstávají chladivě příjemné.
Co vinyl vydrží a co ho dokáže zničit
Aby vinylová krytina sloužila dlouho, vyžaduje dodržování základních pravidel. Ohrozit ji mohou kamínky, písek nebo posouvání těžkého nábytku s ostrými hranami. Proto jsou důležité měkké ochranné podložky na nohách židlí a rohožky u vchodu, které zachytí nečistoty z podrážek.
Opatrnost je namístě také při intenzivním oslunění nebo při instalaci na podlahové topení. Je nutné hlídat maximální povolenou teplotu, aby nedocházelo k tvarovým deformacím. Většina výrobců udává limit kolem 27–28 °C na povrchu podlahy.
Běžná péče je naštěstí nenáročná. Spočívá v pravidelném zametání či vysávání měkkým nástavcem a stírání dobře vyždímaným mopem s jemným čisticím přípravkem. Agresivní chemikálie, abrazivní prášky nebo zbytečné přemokření podlaze neprospívají a mohou poškodit ochrannou vrstvu.
Pokud se výběr podřídí dispozici prostoru a nepodcení se příprava podkladu, nabídne taková podlaha stabilní užitné vlastnosti a příjemný krok po mnoho let. A hlavně – konečně budete moci chodit doma naboso, aniž byste v říjnu museli tahat teplé ponožky.
Zdroje článku: dotyk.cz, sita.sk, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová