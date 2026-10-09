Lamely vrhají ostré pruhy, záclona přetaví paprsky v rovnoměrný jas. Fyzika rozptylu vrací do oken estetiku 70. let

Jarní odpoledne, panelákový obývák, slunce nízko nad sídlištěm. Žaluzie s pootevřenými lamelami pokreslí podlahu, gauč i stěnu černobílou zebrou a do televize se opře oslnivý odlesk. Právě s tímhle výjevem se v roce 2026 loučí stále víc bytů. Britský magazín Livingetc zařadil v lednovém přehledu trendů poloprůsvitné závěsy do kategorie „Light Show“ a představil je jako výraznou designovou vrstvu. Homes & Gardens o měsíc později přidal vrstvení a jemné záclony, které denní světlo filtrují. Záclona se tak vrací coby měkký světelný filtr, který zkrotí ostré slunce, přes den poskytne pocit soukromí a v okně působí vlídněji než technicky strohé lamely. Celé kouzlo stojí na jednoduché fyzice a dá se vyzkoušet doma za pár minut.
Fyzika rozptylu: proč lamely kreslí zebru a voál rozlije jas
Lamela je pevná neprůsvitná překážka. Mezi jednotlivými pásky zůstávají otevřené štěrbiny, kterými přímé sluneční paprsky volně proletí. Kde narazí na plastový či hliníkový pásek, vznikne stín, kde najdou mezeru, dopadne ostrý jas. Výsledkem bývá při přímém slunci kontrastní vzorek světla a tmy s ostrými hranami.
Průsvitná tkanina si se světlem počíná jinak. Technický slovník výrobce osvětlení
ERCO rozlišuje směrový průchod světla, při kterém paprsek letí dál rovně, a difuzní průchod, kdy se světlo rozptyluje do mnoha směrů. Čím silnější rozptyl, tím slabší směrová složka a tím rovnoměrnější rozložení jasu. Novozélandský vzdělávací portál Science Learning Hub popisuje průsvitné materiály podobně: světlo propouštějí, jenže paprsky rozhazují natolik, že obraz za nimi ztrácí ostrost.
U okna to v praxi vypadá takto. Bez textilie vniká slunce do místnosti v tvrdém kuželu. Přes voál, jemnou síťovinu nebo řídce tkaný polyester se paprsek na vláknech odráží a rozprašuje, stíny ztrácejí ostré obrysy a pokoj působí světleji i klidněji zároveň.
Rozdíl si ověříte snadno. Za slunečného dne nechte dopadat světlo přes pootevřené žaluzie a hned vedle podržte kus bílého voálu. Na stěně uvidíte dva odlišné světy: střídání světlých a tmavých pruhů proti mléčné, souvislé záři.
Light Show a ozvěna 70. let: jak vypadá záclona roku 2026
Kdo si při slově záclona vybaví hustou krajku přes celé okno a vůni babiččina obýváku, bude mile překvapen. Homes & Gardens píše, že se závěsy a záclony v roce 2026 vracejí v čerstvější podobě, vzdálené „zatuchlým květinovým drapériím“. Současná verze sází na jemnou strukturu, len, bavlnu nebo recyklovaný polyester, tlumené tóny, decentní pruhy či výšivku. Oblibu si získávají celoplošné panely od stropu k podlaze i krátké kavárenské záclonky. Apartment Therapy v létě 2026 doplnil zemité neutrální barvy a odvážnější vzory.
Do oken se tím propisuje širší nálada. Homes & Gardens v březnu popsal, jak designéři pracují s barvami 70. let v moderním podání: okr místo křiklavé hořčicové, tlumená šedozelená, hnědá, mechová a terakota. Veletržní platforma Messe Frankfurt mluví o „Vintage Revival“, tedy o návratu oblých tvarů, odpočinkových křesel, dřeva, přírodních vláken, kouřového skla, sametu, manšestru a bouclé. Po letech chladného minimalismu touží lidé po teple, řemeslu a látkách, na které je radost sáhnout.
Průsvitná záclona do této skládanky zapadá přirozeně. Změkčí hrany, přidá hmatovou vrstvu a z obyčejného slunce vykouzlí teplou, lehce nostalgickou atmosféru. Podle nás nese 70. léta do současného bytu nenápadněji než oranžový koberec nebo makramé na zdi.
Panelák, plastové okno a radiátor pod parapetem
Česká bytová realita má svá specifika. Typický panelákový pokoj nabízí menší okno, plastový rám a pod parapetem radiátor. Dlouhá látka přes topné těleso zhoršuje proudění tepla, Livingetc proto doporučuje končit alespoň 10 až 20 centimetrů nad radiátorem, případně volit kombinaci s roletou. V takovém okně se nejlépe osvědčí parapetní nebo kavárenská délka, anebo panel vedený bokem mimo těleso.
Do malého panelákového obýváku se hodí spíš světlý voál či jemná síťovina. Světlo zjemní a kolem okna nenahromadí zbytečný objem. Kde radiátor pod oknem chybí, může plná délka opticky zvednout strop. Kvůli prachu, dětem a domácím mazlíčkům se ale vyplatí nechat látku končit těsně nad podlahou, bez vlečky.
Pár montážních pravidel pomůže místnost prosvětlit:
Výška tyče: zhruba 10 až 30 cm nad horní hranou rámu, jak doporučuje Homes & Gardens. Šířka: přesah 15 až 30 cm na každou stranu okna, pokud to prostor dovolí. Řasení: podle IKEA vynásobte šířku tyče 1,5× pro vzdušný vzhled, 2× pro bohatší efekt a 2,5× pro plné sklady. Stávající roleta: zůstane ve výklenku nebo nad rámem, záclona dostane vlastní tyč či kolejnici před oknem.
Žaluzie tedy vyhazovat netřeba. Obě vrstvy se šikovně doplňují.
Ve dne filtr, v noci roleta: soukromí, ložnice a prach
Přes den průsvitná záclona zvyšuje pocit soukromí a přitom pouští dovnitř světlo. IKEA u svých modelů upozorňuje, že kolemjdoucí rozeznají nanejvýš tvary a siluety. Jakmile se však setmí a uvnitř se rozsvítí, poměr světla se otočí a lidé zvenčí uvidí do pokoje. Na večer proto patří druhá vrstva: roleta, zatemňovací závěs nebo hustší látka. Homes & Gardens popisuje totéž řešení jako součást trendu 2026, kdy jemný voál filtruje denní světlo a těžší panel přebírá večerní službu.
Z toho vyplývá i rozdělení místností. Záclona se nejlépe uplatní v obýváku, jídelně, pracovně nebo v okně do rušné ulice. V kuchyni se podle Livingetc drží kavárenské záclonky, které zakryjí spodní polovinu okna před pohledy sousedů a horní nechají volnou pro světlo. Ložnice snese záclonu jen jako denní vrstvu, pro klidný spánek potřebuje zatemnění.
Obývák s televizí nebo pracovní koutek s monitorem z ní těží nejvíc. IKEA výslovně uvádí, že průsvitná tkanina změkčuje odlesky na obrazovkách. Podle nás dává záclona v českém bytě největší smysl právě tam, kde obyvatele obtěžují ostré sluneční pásy a oslnění displeje, ale zatemnit pokoj uprostřed dne nechtějí.
Bodovat umí i při úklidu. Horizontální lamely žádají otírání každé plošky a hrany, kdežto pratelnou záclonu stačí sundat a hodit do pračky. Mayo Clinic alergikům doporučuje pratelné záclony z hladké bavlny nebo syntetiky a místo horizontálních žaluzií pratelné roletové stínění. Při praní se řiďte štítkem: model PALPLJUNGMAL z IKEA snese praní za studena bez sušičky, HUGLA z JYSKu praní na 30 °C a žehlení do 110 °C. Běžně postačí dvě až čtyři vyprání ročně, v kuchyni, u alergiků nebo v bytě s mazlíčky častěji.
Kolik stojí trendová záclona v českých obchodech
Trend nevyžaduje velký rozpočet. Česká nabídka pokrývá vše od drobných kavárenských kousků po velké panely.
Obchod a model Rozměr / balení Cena IKEA ALVINE SPETS kavárenská záclonka od 49 Kč IKEA LILL pár 99 Kč IKEA TERESIA / HILDRUN pár 199 Kč IKEA běžné páry 145 × 300 cm 399 až 799 Kč IKEA větší kusy 300 × 300 cm 1 290 až 1 490 Kč JYSK HUGLA 140 × 245 cm 375 Kč/ks JYSK DOLMA s výšivkou 145 × 245 cm 275 Kč/ks v akci, běžně 549 Kč
Aktuální sortiment i ceny ukazuje kategorie záclon na webu IKEA Česko. Za cenu jednoho oběda tak lze vyzkoušet, jak se obývák promění, když slunce místo pruhů rozlije po stěnách souvislou mléčnou záři.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková