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Lacinou skořici z obchodu poznáte podle jediného znaku na tyčince. Obsahuje kumarin a při častém užívání poškozuje játra

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Levnější skořice cassia se u tyčinek prozradí na první pohled. Obsahuje ovšem mnohonásobně víc kumarinu, který při pravidelném přísunu dokáže zatížit játra.
skořice

skořice

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:00

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