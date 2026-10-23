Lacinou skořici z obchodu poznáte podle jediného znaku na tyčince. Obsahuje kumarin a při častém užívání poškozuje játra

Než před Vánoci nasypete skořici do perníku nebo hodíte svitek do svařáku, podívejte se tyčince na konec. Pokud uvidíte jednu silnou, tvrdou a do ruličky stočenou vrstvu kůry, držíte v ruce cassii, tedy levnější a v obchodech běžnější druh. Cejlonská skořice naopak vypadá na řezu jako doutník: několik jemných, papírově tenkých plátků naskládaných do sebe. Tento rozdíl doporučují sledovat německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) i srílanští výrobci. Jde přitom o víc než o vzhled. Cassia s sebou nese kumarin, aromatickou látku, jejíž bezpečnou denní dávku může dospělý vyčerpat už zhruba dvěma gramy koření. Dítě mnohem dřív.
Průřez skořicové tyčinky: jedna silná vrstva, nebo doutník
Rozdíl vzniká už při výrobě. Na Srí Lance loupači ručně oddělují jemnou vnitřní kůru skořicovníku a skládají její tenké pásky do sebe, až vznikne vrstvený svitek, kterému se v oboru říká „quill“. Srílanská exportní agentura Export Development Board tuto práci popisuje jako specializované řemeslo, pro které dnes chybějí kvalifikovaní lidé. Cassia se zpracovává hruběji. Kůra je silnější, hrubší a po usušení se stočí do pevné ruličky, kterou zlomíte jen s námahou.
V regálu tedy hledejte:
cassia: tlustý, tvrdý, tmavší svitek, na průřezu jeden zavinutý plát, případně pár silných vrstev, cejlonská skořice: světlejší a křehký svitek, na průřezu hustě vrstvené jemné listy.
U průhledných balení to zvládnete ještě před pokladnou. Drobnost navíc: podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce smí být u celých svitků v průhledném obalu místo hmotnosti uveden pouze počet kusů.
Liší se i chuť. Cassia je podle BfR kořenitější a trpčí, cejlonská skořice voní květinověji. Srílanští producenti k tomu přidávají citrusové a hřebíčkové tóny a sladší, jemnější dojem.
Kumarin ve skořici: proč cassia narazí na limit tak rychle
Kumarin je přírodní vonná látka, kterou kromě skořice obsahuje například mařinka vonná nebo tonkové boby. Výrobci ho do koření nepřidávají, je přirozenou součástí kůry. Izolovaný kumarin se naopak do potravin přidávat vůbec nesmí.
Rozdíl mezi druhy je propastný. Podle české studie mohou mít některé vzorky cassie až 1 % kumarinu, pravá skořice přibližně 0,004 %. BfR uvádí, že cejlonská varianta obsahuje kumarinu buď stopy, nebo vůbec žádný, zatímco průměrná cassia nese zhruba 3 000 mg na kilogram. Neplatí ani oblíbená útěcha, že se ze skořice vstřebá jen málo. Kumarin z koření se podle BfR vstřebává podobně jako izolovaná látka.
Co se pak děje v těle? U citlivých osob kumarin zvyšuje hladinu jaterních enzymů v krvi, v závažnějších případech vede až k zánětu jater se žloutenkou. Přesný mechanismus podle BfR zatím vědci nerozluštili, potíže však obvykle odezní, jakmile člověk příjem omezí. Riziko roste s dlouhodobě vyšším příjmem; při léčebném podávání kumarinu se jaterní problémy objevily u vnímavých lidí už po několika týdnech. Proto se vyplatí zbystřit hlavně těm, kdo mají játra už tak zatížená a kdo skořici sypou do jídla každý den.
Jak velká je šance, že doma máte právě cassii? Vědkyně Blahová a Svobodová v roce 2012 rozebraly 60 vzorků mleté skořice z českých supermarketů a specializovaných prodejen. Všechny vykázaly vysoký obsah kumarinu, průměry podle značek se pohybovaly mezi 2 650 a 7 017 mg/kg. Autorky z toho vyvodily, že ve všech případech šlo o cassii, přestože žádný sáček neuváděl botanický původ. Kontrolní vzorek pravé skořice ze Srí Lanky měl kumarinu tak málo, že ho přístroje nezachytily. Data jsou starší, novější tržní statistika ale k dispozici není. Plné výsledky najdete ve studii v časopise
The Scientific World Journal. Kolik gramů skořice denně snesete: přepočet pro celou rodinu
Tolerovatelný denní příjem kumarinu činí 0,1 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Přepočítali jsme ho na gramy cassie s průměrným obsahem 3 mg kumarinu v gramu:
Hmotnost Cassia denně (průměr BfR) dítě 15 kg 0,5 g dospělý 60 kg 2,0 g dospělý 70 kg 2,3 g dospělý 80 kg 2,7 g
Pro představu: zarovnaná kávová lžička mleté skořice váží zhruba dva až tři gramy. Jedna lžička do ranní ovesné kaše tak dospělého dostane k hranici a malé dítě zhruba pětkrát nad ni.
S českými čísly vychází bilance ještě přísněji. Při průměru 3 856 mg/kg z tuzemské studie dosáhne sedmdesátikilový dospělý limitu už s 1,8 g denně, u nejsilněji zatížené značky se 7 017 mg/kg dokonce asi s jediným gramem.
Nárazové pečení přitom tolik nevadí. BfR považuje mírné překročení limitu po dobu jednoho až dvou týdnů za bezpečné a uvádí i konkrétní příklad: dospělý o hmotnosti 60 kg by narazil na hranici až s více než 120 gramy skořicových hvězdiček denně, dítě o 15 kilech se 30 gramy. Hotové potraviny totiž hlídají unijní limity, u tradičního sezonního pečiva 50 mg kumarinu na kilogram, u dezertů 5 mg. Pro samotnou skořici v sáčku obecná hranice stanovená není, takže vyšší dávky si spotřebitel namíchá sám, nejčastěji lžičkou do snídaně. Podrobnosti shrnuje BfR v
přehledu otázek a odpovědí ke kumarinu. Cejlonská skořice v českých obchodech: kolik stojí a co hledat na etiketě
U sáčků s mletou skořicí rozhoduje poctivé označení. Hledejte slova „cejlonská“ nebo „Ceylon“, ideálně latinský název Cinnamomum verum či Cinnamomum zeylanicum a původ Srí Lanka. Od února 2022 má cejlonská skořice v EU chráněné zeměpisné označení, které smí nést jen stoprocentně srílanský produkt. Prostý nápis „skořice mletá“ neprozradí nic; inspekce připomíná, že se pod ním může skrývat více druhů rodu Cinnamomum.
Za nižší obsah kumarinu se připlácí. Ceny jsme ověřili v polovině října 2026:
Produkt Balení Cena Cena za kg Vitana Skořice mletá (Rohlík) 23 g 15,90 Kč 691 Kč Rinnovare BIO skořice cejlonská (dm) 50 g 59,50 Kč 1 190 Kč Kotányi Skořice cejlonská mletá (Rohlík) 15 g 24,90 Kč 1 660 Kč Sonnentor BIO Skořice Cejlon (Rohlík) 40 g 77,31 Kč 1 933 Kč
Kotányi vychází zhruba 2,4krát dráž než běžná Vitana, Sonnentor asi 2,8krát. Rinnovare je cenově nejpřívětivější, drogerie ji ale v době ověřování neměla skladem. Kotányi výslovně uvádí Srí Lanku jako zemi původu.
Perník s cassií klidně, ranní kaši raději s cejlonskou
Kvůli občasnému pečení nemusíte cassii vyhazovat. Na perník, vánočku, pečená jablka nebo svařené víno poslouží dobře a její drsnější, výraznější aroma se do těchto receptů hodí. Podle nás má smysl mít doma dva sáčky: cassii na sváteční pečení a cejlonskou skořici na všechno, co se opakuje denně, tedy na kaši, kávu, jogurt či smoothie. Doplňky stravy se skořicí a pokrmy pro malé děti patří jednoznačně do druhé skupiny.
Obojí vydrží déle, když s ním zacházíte šetrně. Mleté koření si podle společnosti McCormick drží nejlepší chuť dva až tři roky, celé svitky zhruba čtyři. Skladujte je ve vzduchotěsné dóze, v suchu, ve tmě a mimo dosah plotny. Neklepejte sáček přímo nad kouřícím hrncem, pára způsobí hrudky a vůně vyprchá. Inspekce navíc varuje, že vlhko nahrává plísním.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková