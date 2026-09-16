Labužnická masová roláda ve slanině – šťavnatá, poctivá a tak výborná, že se každý hned po prvním soustu ptá na recept

Mleté maso je jednou z těch surovin, které máme často po ruce, ale časem můžeme mít pocit, že z něj pořád vaříme totéž. Karbanátky, sekaná, masové kuličky, jsou dobré, jenže občas přijde chuť na něco, co na stole zaujme už na první pohled. Právě masová roláda je příjemnou změnou. Nakrájená na plátky vypadá hezky, dá se připravit pro rodinu k obědu a stejně dobře se hodí i tehdy, když čekáte návštěvu.
Velkou roli v chuti tu mají žampiony. Patří mezi houby, které se v českých kuchyních zabydlely natolik, že je dnes bereme téměř jako samozřejmost. Přitom mají jednu velmi praktickou vlastnost, při tepelné úpravě získávají výraznější chuť a krásně se hodí k masu. Obsahují také poměrně dost vody, a právě proto je dobré při jejich přípravě nechat přebytečnou tekutinu odpařit. Náplň pak nebude vodnatá a roláda se bude lépe krájet.
A právě to je na tomto receptu příjemné. Není složitý, nepotřebuje žádné zvláštní suroviny a přesto výsledek působí, jako byste si s ním dali mnohem víc práce. Slanina pomůže udržet maso šťavnaté a žampionová náplň přidá uvnitř příjemnou vůni i chuť. Pokud tedy hledáte způsob, jak proměnit obyčejné mleté maso v něco trochu slavnostnějšího, tahle roláda rozhodně stojí za vyzkoušení.
Rohlík nakrájejte na menší kousky, zalijte mlékem a nechte několik minut změknout. Mezitím cibuli oloupejte a nakrájejte najemno, česnek prolisujte nebo nasekejte. Na pánvi rozehřejte olej, cibuli s česnekem krátce orestujte a nechte trochu zchladnout.
Mleté maso vložte do mísy a přidejte namočený rohlík, vejce, orestovanou cibuli s česnekem, sůl a pepř. Vše důkladně propracujte rukama, aby vznikla soudržná masová směs. Pokud se vám zdá směs příliš řídká, nechte ji několik minut odpočinout, aby rohlík nasákl přebytečnou tekutinu.
Žampiony očistěte a nakrájejte na menší kousky. Na druhé pánvi rozehřejte olej, přidejte najemno nakrájenou cibuli a krátce ji orestujte. Přisypte žampiony, přidejte česnek, rozmarýn, sůl a pepř a za občasného promíchání restujte, dokud se neodpaří uvolněná voda.
Pánev odstavte a do žampionové směsi vmíchejte nasekanou petrželku. Náplň nechte zcela nebo alespoň dobře vychladnout, aby se při plnění nespojila s masovou směsí a roláda se lépe tvarovala. Pokud v pánvi zůstala tekutina, před plněním ji slijte.
Na pracovní plochu rozložte plátky slaniny tak, aby se lehce překrývaly. Na slaninu rovnoměrně rozetřete masovou směs a nahoře ponechte několik centimetrů volného místa. Do středu rozložte žampionovou náplň a dávejte pozor, aby nebyla příliš blízko okrajů.
Pomocí slaniny a podložky roládu opatrně stočte tak, aby náplň zůstala uvnitř. Volný okraj masa dobře přitlačte, aby se roláda při pečení nerozvinula. Hotovou roládu přendejte spojem dolů do lehce vymazané zapékací nádoby.
Roládu vložte do trouby předehřáté na 190 °C a pečte přibližně 60 minut. Během pečení ji není potřeba podlévat velkým množstvím tekutiny, protože slanina pustí vlastní tuk a maso zůstane šťavnaté. Před vyjmutím se ujistěte, že je maso uvnitř dobře propečené.
Upečenou roládu nechte před krájením alespoň 10 minut odpočinout. Potom ji nakrájejte ostrým nožem na plátky a podávejte s bramborami, bramborovou kaší nebo zeleninovým salátem. Dobrá je teplá, ale po vychladnutí se dá nakrájet i na menší kousky a podávat jako pohoštění.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová