Kyselinu citronovou za 15 Kč dejte do přihrádky na aviváž. Prádlo bude měkčí a pračka přestane zarůstat vodním kamenem

Ručník vytažený ze sušáku, tuhý jako lepenka, zná skoro každá domácnost s tvrdou vodou. Obvykle za tím stojí usazeniny vápníku a hořčíku spolu se zbytky pracího gelu. Obojí zůstává ve vláknech a při každém dalším praní přibývá. Kyselina citronová rozpuštěná ve vodě a nalitá do přihrádky na aviváž se uvolní při závěrečném máchání a tyto nánosy rozpouští. Spočítali jsme, kolik jí dát, kolik jedna dávka stojí a kde je lepší ji vynechat. Vyšlo nám, že proti značkovým změkčovačům vody ušetříte na každém praní přes deset korun.
Proč prádlo z pračky tvrdne a co s tím udělá kyselý oplach
Kyselina citronová má v molekule tři karboxylové skupiny a jednu hydroxylovou. Díky nim pevně váže kovové ionty, především vápník a hořčík, tedy prvky, které určují tvrdost vody. Odborný přehled publikovaný v databázi
PMC uvádí, že právě kvůli této chelatační schopnosti se kyselina citronová a citráty běžně přidávají do pracích prostředků.
V závěrečném máchání pracuje dvojím způsobem. Váže minerály dřív, než se usadí na vláknech, a zároveň neutralizuje zásaditou vodu po pracím prášku, takže se zbytky detergentu snáz vypláchnou.
Aviváž postupuje jinak. Pokrývá vlákna kationtovými tenzidy, které snižují tření, a textil proto na omak klouže. Kyselina citronová vlákna naopak čistí od nánosů. Ručník po ní působí přirozeněji a obvykle lépe saje, protože na sobě nemá avivážní film. Kdo od aviváže čeká hlavně vůni a antistatický účinek, sáhne dál po klasické lahvi. Kdo bojuje s drsností, má levnější a čistší alternativu.
Za domácí trik se navíc nikdo stydět nemusí. Německý výrobce ekologické drogerie Sonett prodává citronový oplach
Sonett Laundry Rinse, který obsahuje 15 až 30 % kyseliny citronové a dávkuje se do přihrádky na aviváž. Výrobce slibuje vypláchnutí zbytků pracího prostředku, neutralizaci máchací vody a uhlazená vlákna. Stejný princip si doma připravíte za zlomek ceny. Kolik kyseliny citronové dát do pračky: dávkování na lžičky
Přesnou dávku původní návod neuvádí, a tak jsme ji odvodili od komerčního přípravku. Sonett doporučuje zhruba 40 ml roztoku na pračku o kapacitě 4,5 kg. Při koncentraci 15 až 30 % to odpovídá přibližně 6 až 12 g čisté kyseliny citronové.
Pro běžnou domácí pračku na 4,5 až 5 kg proto doporučujeme tento postup:
První pokus: 5 g, tedy asi jedna rovná čajová lžička. Tvrdší voda: nejvýš 10 g, zhruba dvě rovné lžičky. Rozpuštění: prášek rozmíchejte ve 100 až 200 ml teplé vody, dokud se krystalky úplně nerozpustí. Plnění: roztok nalijte do přihrádky na aviváž a nepřekračujte rysku MAX. Bez aviváže: obě látky působí ve stejné fázi praní, a jejich kombinace je proto zbytečná.
Prášek rovnou do přihrádky nesypte. Přihrádka je určená pro tekutiny, které pračka nasaje při posledním máchání. LG u svých praček dokonce doporučuje koncentrované přípravky ředit. Nerozpuštěné krystalky by se mohly usadit v zásobníku a dostat se do bubnu v nevhodné chvíli.
Prací gel ani prášek kyselina citronová nenahradí. Mastnotu, pot a běžnou špínu musí odstranit detergent v hlavním praní, oplach přichází na řadu až potom.
Cena jedné dávky: srovnání s aviváží a Calgonem
Ceny jsme ověřili v drogeriích a supermarketech. Atlas drogerie nabízí 100g balení za 15 Kč, Tesco má potravinářskou kyselinu citronovou za 18,90 Kč. Počítejte tedy zhruba s 15 až 20 Kč za sáček, který vystačí na 10 až 20 praní.
Přípravek Cena balení Cena za jedno praní Kyselina citronová (5 až 10 g) 15 Kč / 100 g 0,75 až 1,50 Kč Aviváž Tesco Soft & Fresh 45,90 Kč / 57 praní 0,81 Kč Aviváž Silan 69,90 Kč / 40 praní 1,75 Kč Calgon gel (50 ml) 199,90 Kč / 750 ml (akce) asi 13,30 Kč
Proti nejlevnější aviváži vychází kyselina citronová nastejno. Značkovou aviváž už s rezervou poráží a u změkčovače vody je rozdíl propastný. Calgon se podle výrobce přidává do každého praní a při velmi tvrdé vodě stoupá dávka na 83 ml. Za rok se tak v domácnosti, která pere čtyřikrát týdně, nasčítají tisíce korun. Kyselina citronová v téže domácnosti spotřebuje za stejné období přibližně deset sáčků.
Podle nás si sáček z drogerie zaslouží místo v koupelně hlavně tam, kde se dnes kupuje změkčovač „pro jistotu“. Tam se úspora projeví nejrychleji.
Tvrdá voda v Česku: kde má trik největší smysl
Účinek oplachu závisí na tom, co teče z kohoutku. Český statistický úřad v časopise
Statistika & My uvádí kategorie tvrdosti podle obsahu vápníku a hořčíku:
Kategorie Tvrdost (mmol/l) Středně tvrdá 1,26 až 2,50 Tvrdá 2,51 až 3,75 Velmi tvrdá nad 3,76
Praha má podle Pražských vodovodů a kanalizací převážně měkkou až středně tvrdou vodu. Brněnské vodárny připomínají, že vyšší tvrdost zhoršuje užitné vlastnosti vody a podporuje tvorbu vodního kamene. Rozdíly mezi obcemi bývají výrazné, a proto se vyplatí podívat do mapy kvality vody na webu místní vodárny. Orientačně poslouží i testovací proužky z drogerie.
Nejrychlejší test ale stojí v kuchyni. Pokud se v rychlovarné konvici během několika týdnů objeví bílý povlak, máte tvrdou vodu a kyselý oplach u vás udělá viditelný rozdíl. Největší efekt pocítíte na bavlněných ručnících, utěrkách a ložním prádle. U syntetiky bývá změna méně nápadná.
Hedvábí, vlna a gumová těsnění: kdy kyselinu vynechat
Kyselina citronová je slabá kyselina, přesto patří ke chemii, kterou je třeba dávkovat s rozmyslem. Hedvábí, vlnu, kašmír, membránové bundy, impregnované textilie a sportovní oblečení s funkční úpravou perte bez ní. Kyselina by mohla poškodit bílkovinná vlákna nebo ochrannou vrstvu. Vždy platí pokyny na štítku oděvu.
U četnosti použití se vyplatí střídmost. Spotřebitelský web Tom’s Guide cituje odbornici, podle které má kyselina citronová přicházet do pračky jen občas, protože při nadužívání může oslabovat vlákna. Rozumný rytmus je jednou za tři až pět praní, případně u každé várky ručníků a povlečení, pokud doma teče opravdu tvrdá voda.
Opatrnost se týká i samotného spotřebiče. Bosch na svých stránkách zákaznické podpory uvádí, že kyselinu citronovou k čištění pračky nedoporučuje, protože může narušovat gumové díly, a odkazuje na vlastní odvápňovač. Tato výhrada míří hlavně na koncentrované čisticí cykly. Pár gramů rozředěných v desítkách litrů máchací vody představuje podstatně mírnější zátěž, ale kdo má pračku v záruce, měl by si projít manuál výrobce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková