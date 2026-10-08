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Kyselina citronová udělá s vodním kamenem v záchodě krátký proces. Stačí pár hodin

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Kyselina citronová udělá s vodním kamenem v záchodě krátký proces. Úklid toalety patří mezi domácí práce, do kterých se většině lidí zrovna dvakrát nechce. Přitom čištění WC nemusí znamenat drhnutí do úmoru. Na vodní kámen, zažloutlé usazeniny a některé nepříjemné pachy můžete vyzkoušek obyčejnou kyselinu citronovou. Ta si s minerálními usazeninami umí poradit a podle výrobce sanitární techniky Geberit patří mezi vhodné prostředky pro odstraňování vodního kamene.
Toaleta

Toaleta

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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