Kyselina boritá dokáže z rajčat vytáhnout plody jako pomeranče, ale v Česku ji běžně nekoupíte. Zahrádkáři znají jednu cestu

Aby si vaše rostlinky rajčat zachovaly vitalitu až do podzimu, musíte jim ještě teď dopřát tu správnou výživu. Není třeba se hned uchylovat k chemii, místo toho vám poslouží docela obyčejná kyselina boritá, která má na rostliny opravdu velmi dobrý vliv.
Role kyseliny borité: Zvýšení produkce rajčat
Bór hraje zásadní roli při podpoře správného vývoje rajčat. Bez dostatečného přísunu boru dochází ke zhoršené tvorbě plodů. Abyste tomu zabránili, je nezbytné aplikovat kyselinu boritou během vegetačního období nejlépe hned dvakrát.
První aplikace: Během květu
K první aplikaci kyseliny borité by mělo dojít během fáze květu (to klidně stíháte i teď, další aplikaci pak proveďte s náležitým odstupem). Připravte
roztok kyseliny borité rozpuštěním 2 gramů v pětilitrovém kbelíku s teplou vodou (přibližně 60 až 70 stupňů Celsia). Je přitom důležité zaměřit aplikaci na květy a vyhnout se nadměrnému navlhčení listů. Aplikace by měla být prováděna buď ráno nebo večer, aby rostliny měly dostatek času na vstřebání živin. Druhá aplikace: Když se objeví zelené plody
Druhou aplikaci kyseliny borité je třeba načasovat na chvíli, kdy se na rajčatech začnou tvořit zelené plody. Lze použít stejný roztok kyseliny borité jako v první aplikaci a opatrně ji nanést na květy a nevyvinuté plody.
Zdroj fotografie: Freepik Hnojení rajčat kyselinou boritou
Kromě postřiku na list lze kyselinu boritou aplikovat jako kořenové hnojivo, které rajčatům poskytne všechny základní živiny. V takovém případě jejím přidáním vylepšete běžně používané
hnojivo vyrobené ze syrovátky a dřevěného popela. To je zvláště výhodné ve fázi květu, protože obsahuje vápník, fosfor, hořčík a dusík – nezbytné prvky pro úspěšný vývoj plodů. Při přípravě tohoto hnojiva postupujte takto: Smíchejte 1 litr syrovátky s 1 litrem dřevěného popela v kbelíku. Nechte roztok louhovat přibližně 12 hodin. Doplňte vodou na deset litrů a přidejte kyselinu boritou (2 gamy) rozpuštěnou předem v troše horké vody. Jak aplikovat roztok k rajčatům
Před aplikací roztoku rostliny rajčat důkladně zalijte. Poté kolem každé rostliny nalijte 0,5 litru připraveného roztoku. Tento postup opakujte
každých sedm dní, dokud plody nezačnou dozrávat. Jednu nevýhodu tento postup má – kyselina boritá už u nás není běžně dostupná (zakoupit si ji mohou jen registrovaní zemědělci). Můžete tedy o její nákup požádat nějakého známého, nebo se poohlédnout po starých zásobách v zahradním domku. Vyplatí se to. Zdroj fotografie: Pixabay Ochrana rajčat před stresem z tepla
Existují však i další nevšední pomocníci, kteří vám mohou péči o rajčata významně usnadnit. Například před horkem jim přijde vhod roztok na bázi zubní pasty.
Smíchejte 2 polévkové lžíce zubní pasty v kbelíku s vodou. Rostliny rajčat roztokem důkladně postříkejte.
Zubní pasta působí jako ochranná bariéra, chrání rostliny před nadměrným teplem a pomáhá jim udržet si nezbytnou vlhkost. A
nezapomeňte je také správně stříhat, vyplatí se to.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři