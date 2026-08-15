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Kyselá stopka pro hmyzí nenasytnost: Vyrobte si silný rebarborový postřik, který zlikviduje mšice i svilušky

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Kyselá stopka pro hmyzí nenasytnost: Vyrobte si silný rebarborový postřik, který zlikviduje mšice i svilušky. Rebarbora neboli reveň dlanitá je oblíbená trvalka našich zahrad, jejíž šťavnaté řapíky se s oblibou zpracovávají do kompotů, domácích marmelád, sirupů nebo do vyhlášených křehkých koláčů. Zatímco na těchto dezertech si v průběhu jara královsky pochutnáváme, obří rebarborové listy tradičně končí bez užitku na kompostu.
Rebarbora rostlina

Rebarbora rostlina

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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