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Kysané zelí plné vitamínů, které dělám už 50 let – jednoduchý recept, na který nedám dopustit. Jen 3 suroviny a chvilka práce

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Když se na podzim urodí pořádná hlávka zelí, byla by škoda ji nespotřebovat do posledního kousku. Křupavé kysané zelí ve sklenicích vám bude dělat společnost celou zimu.
Kysané zelí plné vitamínů, které dělám už 50 let – jednoduchý recept, na který nedám dopustit. Jen 3 suroviny a chvilka práce

Kysané zelí plné vitamínů, které dělám už 50 let – jednoduchý recept, na který nedám dopustit. Jen 3 suroviny a chvilka práce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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