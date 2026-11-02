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Kynutý koláč se švestkovou náplní a drobenkou: Poctivý domácí moučník s nadýchaným těstem a křupavou vrstvou

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Na kynutý koláč se švestkami přichází u nás doma řada hlavně ve chvíli, kdy je potřeba zužitkovat mísu měkkých švestek a člověk má chuť na něco poctivého ke kávě. Tenhle recept mám ráda pro jeho vláčné těsto, jednoduchou švestkovou náplň i sypkou drobenku, která nahoře lehce křupne. Odlišuje ho právě jemně rozmixovaná náplň a těsto zadělané s olejem, díky kterému zůstává koláč pěkně měkký.
Obrázek k receptu na Kynutý koláč se švestkovou náplní a drobenkou: Poctivý domácí moučník s nadýchaným těstem a křupavou vrstvou

Obrázek k receptu na Kynutý koláč se švestkovou náplní a drobenkou: Poctivý domácí moučník s nadýchaným těstem a křupavou vrstvou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynutý koláč se švestkovou náplní a drobenkou: Poctivý domácí moučník s nadýchaným těstem a křupavou vrstvou
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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