Kynutý koláč se švestkovou náplní a drobenkou: Poctivý domácí moučník s nadýchaným těstem a křupavou vrstvou

Kynuté koláče se u nás doma pekly, co si pamatuju. Na vesnici to bývalo skoro samozřejmé: mít doma něco poctivého, z trouby a ideálně z toho, co bylo po ruce. Tenhle recept mám ráda hlavně kvůli vláčnému těstu, jednoduché švestkové náplni a poctivé drobenky, která se nahoře po upečení lehce rozkřupne. Od běžného švestkového koláče se liší hlavně tím, že se švestky jemně rozmixují a těsto se zadělává s olejem. Díky tomu zůstane koláč měkký i ve chvíli, kdy už by jiné kynuté těsto začalo tuhnout.
Na tomhle koláči se mi líbí, že si na nic složitého nehraje. Na stole ale pořád vypadá jako pečení na víkend, nejlépe takové, které někdo přinesl
od babičky. Práci si často zkrátím tím, že švestky prostě rozmixuji. A když v lednici zůstane trochu z jiného pečení, zamíchám ji k nim. Náplň je pak hutnější, chuť má plnější a na těstě se tolik neroztéká. makové náplně
Můj tip zní: Pokud máte švestky hodně šťavnaté, nechte je po rozmixování chvíli vykapat. Případně vmíchejte lžíci mletých piškotů. Spodek koláče pak nebude zbytečně mokrý. Recept na kynutý koláč se švestkovou náplní a drobenkou
Doba přípravy těsta: 15 minut Kynutí: 60 minut Délka pečení: 35-40 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 1 větší plech, asi 16 kousků Ingredience pro přípravu
Kynuté těsto: 500 g hladké mouky 1 sáček sušeného droždí nebo 20 g čerstvého droždí 3 lžíce cukru 250 ml vlažného mléka nebo vody 100 ml oleje nebo 80 g rozpuštěného másla 1 špetka soli
Švestková náplň: 500-600 g vypeckovaných švestek 2-3 lžíce cukru podle kyselosti ovoce 1 lžička skořice 3 lžíce zbylé makové náplně, pokud máte 1 lžíce mletých piškotů nebo strouhanky podle potřeby
Drobenka: 300 g polohrubé mouky 120 g másla 120 g cukru krupice
Dokončení: 1 lžíce rozpuštěného másla 1 lžíce rumu 1 lžíce vody Postup přípravy vláčného koláče z kynutého těsta se švestkami
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, cukr, sůl a droždí. Přilijte vlažné mléko nebo vodu, nakonec přidejte olej či zchladlé rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto. Dejte tomu klidně 10 minut; těsto pak bude pružnější a nebude působit těžce.
2. Hotové
kynuté těsto zakryjte fólií a přes ni ještě utěrkou. Nechte ho kynout asi 1 hodinu na teplém místě, dokud viditelně nezvětší objem. Mezitím připravte švestkovou náplň
3. Vypeckované švestky rozmixujte, vmíchejte
cukr a skořici. Pokud máte zbytek makové náplně, přidejte ho ke švestkám a směs ještě krátce projeďte tyčovým mixérem.
4. Když je náplň příliš řídká, zahustěte ji
mletými piškoty nebo trochou strouhanky. Nemá téct jako kompotová šťáva. Lepší je hustší ovocné pyré, které půjde rozetřít, ale zůstane na místě.
5. Na
drobenku promněte mezi prsty polohrubou mouku, cukr a máslo. Směs má zůstat sypká, s menšími i většími hrudkami. Ty větší se po upečení většinou z plechu ztrácejí jako první.
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6. Plech vyložte pečicím papírem nebo ho vymažte tukem. Vykynuté
těsto přesuňte na plech a prsty ho roztáhněte ke krajům. Jestli se pořád vrací zpátky, nechte ho pár minut odpočinout a pokračujte potom. Půjde to lépe.
7. Na těsto rozetřete
švestkovou náplň. U okrajů nechte menší volný pruh, aby náplň při pečení neutíkala z plechu.
8. Koláč nakonec rovnoměrně zasypte
drobenkou. U švestkového koláče se jí nemusíte bát dát o něco víc, protože část vlhkosti z ovoce do sebe pěkně natáhne.
9. Troubu předehřejte na
170 °C. Koláč pečte přibližně 35 až 40 minut, podle toho, jak peče vaše trouba. Povrch má zezlátnout a okraje těsta by neměly zůstat bledé.
10. Hned po vytažení potřete horký koláč směsí z
rozpuštěného másla, rumu a vody. Dá se to vynechat, ale tenhle starý kuchyňský trik změkčí okraje a přidá koláči vůni, kterou člověk pozná hned po nakrojení. Foto: Cooky.cz, Po vytažení z trouby potřete koláč směsí z rozpuštěného másla, rumu a vody.
11. Nechte koláč aspoň trochu vychladnout. Podávejte ho ke kávě nebo čaji. Nejlepší bývá v den upečení, ale když se dobře zabalí, zůstane vláčný i do druhého dne.
Rady a proč drobenka udělá víc práce, než se zdá Když pečete pro návštěvu, můžete na část koláče přisypat také trochu mletého máku. Se švestkami si rozumí velmi dobře. Pokud místo oleje použijete máslo, těsto bude o něco voňavější. Olej mu zase pomůže zůstat déle měkké. Švestky nemusí být pokaždé jen rozpůlené a poskládané na povrchu. Rozmixovaná náplň se dobře krájí a na plechu drží rovnoměrněji.
U ovocných koláčů se často řeší hlavně těsto, jenže doma se mi opakovaně potvrdilo, že hodně záleží i na drobence. Poměr
300 g mouky, 120 g másla a 120 g cukru vychází pěkně sypký a na větší plech tak akorát. Kdo chce jemnější drobenku, může část polohrubé mouky vyměnit za hladkou. Já ji nechávám takhle. Na švestkách dobře drží a po upečení má obyčejný domácí vzhled, trochu nerovný, ale přesně takový k tomuhle koláči patří. Chcete-li výraznější drobenku, dejte ji před sypáním na koláč asi na deset minut do lednice. Máslo zpevní a na povrchu se potom udělají hezčí hrudky.
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