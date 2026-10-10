Kyjev rozmístil proti ruským proudovým dronům kulometné věže. Dosavadní obrana jich sestřelí jen 57 procent

Na tiskovém briefingu 4. října 2026 Zelenskyj oznámil, že v Kyjevě stojí dvanáct automatických věží s kulomety ráže 12,7 mm. Dosavadní protivzdušnou obranu nenahrazují, přidávají k ní další patro. Prezident je řadí do systému, kterému říká „kombinovaná obrana“, a věže v něm mají být nejlevnější a nejrychleji reagující složkou. Kde přesně stojí, z bezpečnostních důvodů neprozradil. Uvedl pouze, že jsou rozmístěny v hlavním městě.
O kolik hůř ukrajinská obrana stíhá proudové šáhidy
Podle prezidentského webu sestřelí ukrajinská protivzdušná obrana 70 procent všech útočných dronů. U proudových šáhidů je to 57 procent, tedy o 13 procentních bodů méně. Ze sta proudových šáhidů tak obranou projde 43, což je víc než dva z pěti. Tenhle rozdíl je nejlepší vysvětlení, proč Kyjev sahá po kulometech.
Člen mobilní protivzdušné jednotky popsal agentuře Reuters rozdíl jednoduše: proti běžnému šáhidu mají obránci minuty, proti proudovému sekundy. O tolik se zkracuje čas na odhalení cíle, rozhodnutí i samotný zásah.
Proudových šáhidů navíc přibývá. Zelenskyj 28. září mluvil o více než 120 dronech za jediný den, z nichž 90 bylo proudových, tedy zhruba tři čtvrtiny. Při jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem 4. října pak uvedl, že Rusko jich za předchozí týden vypustilo 900 a na Kyjev útočilo „prakticky každou hodinu“. Kdyby pro celý ten týden platila úspěšnost 57 procent, obranou by proniklo téměř 390 proudových šáhidů. Moskva podle Zelenského přechází od kvantity ke kvalitě.
Jedno tlačítko pro operátora a slepá místa nad metropolí
Věže fungují jako dálkově řízené bojové moduly. Ukrajinské ministerstvo obrany už dříve popsalo podobné systémy. Věž sama zachytí cíl, sleduje ho a vypočítá jeho dráhu, operátor pak střelbu potvrdí jediným tlačítkem. Díky termovizi a automatickému sledování lze takovou věž nasadit ve dne i v noci. Zda kyjevské věže odpovídají tomuto popisu ve všech bodech, Zelenskyj neupřesnil.
Hlavní výhodou je cena. Jeden zásah z kulometu stojí zlomek ceny rakety, a když Rusko vypouští proudové šáhidy po stovkách týdně, rozhoduje právě tohle. Věž také reaguje rychleji než klasická protivzdušná obrana, protože nemusí projít startovací sekvencí ani vypouštět drahou střelu. Munice ráže 12,7 mm je navíc dostupná v mnohem větším množství než řízené střely.
Kyjev ale zabírá přes 800 kilometrů čtverečních, takže na jednu věž připadá v průměru víc než 66 kilometrů čtverečních. Plošně město nepokryjí. Smysl mají nad vybranými koridory, u kritických objektů a ve směrech, odkud drony přilétají nejčastěji. Dalších osm věží má přibýt v Kyjevské oblasti, termín jejich instalace ale veřejně nezazněl. Česká armáda při cvičení Drone Shield 2026 zdůrazňuje, že účinná obrana proti dronům stojí vždy na propojení několika schopností a nikdy na jediném zařízení.
Nad kulomety létá stíhací dron s rychlostí přes 350 km/h
Věže tvoří nejnižší patro obrany. Výš Ukrajina buduje vrstvu rychlých stíhacích dronů, které proudové šáhidy aktivně pronásledují ve vzduchu. Ministr obrany Jevhenij Chmara v srpnu potvrdil, že polními testy prošly čtyři typy a cílem je vyrábět je v tisících kusů. Veřejné zdroje nejčastěji zmiňují systémy Alexa Spatium, STING, P1-SUN Jetkiller a ZIRKA, oficiální seznam však ministerstvo nezveřejnilo.
Vedle nich už armáda kodifikovala další stroje. JEDI Shahed Hunter létá rychlostí přes 350 km/h a má dolet 40 kilometrů, LITAVR dosáhne do výšky 9 kilometrů a TALION je víceúčelový. Stíhací dron cíl pronásleduje, kdežto věž čeká, až jí vletí do sektoru, a obě vrstvy se tak navzájem doplňují.
Bez zveřejněného seznamu testovaných typů se slib výroby v tisících kusů nedá ověřit a zůstává pouhým prohlášením.
Německo posílá 1,3 miliardy eur, česká stopa u věží chybí
Ve stejný den, kdy Zelenskyj mluvil o věžích, oznámilo Německo balík pomoci ve výši 1,3 miliardy eur. Podle prezidentského souhrnu z něj půjdou peníze i na výrobu nových stíhacích dronů určených přímo proti proudovým šáhidům. Kulometné věže v Kyjevě jsou tedy jedním z několika kroků, kterými Ukrajina reaguje na novou kategorii hrozeb.
Česko pomáhá Ukrajině muniční iniciativou zaměřenou na velkorážní munici a do evropské protivzdušné obrany se zapojuje přes European Sky Shield Initiative. Žádný veřejný zdroj zatím české dodávky s dvanácti kyjevskými věžemi přímo nespojuje.