Kyjev ho dal na sankční seznam, teď hořel u Soči. Obří tanker AFRAMAX RIO pobere tři čtvrtě milionu barelů ropy

Plameny se táhly po hladině v souvislé linii a nejvíc hořelo kolem střední části trupu. Hustý kouř byl vidět z pobřeží Siriusu, rekreačního města u Soči, a záběry se rychle rozšířily po sociálních sítích i námořních serverech. Tepelnou stopu požáru zachytily také družice systému NASA FIRMS, takže událost je doložená i z oběžné dráhy. Nic podobného Černé moře nezažilo nejméně od prosince 2024, kdy havarovaly tankery v Kerčském průlivu.
Ještě v květnu vozil ropu z Novorossijsku do Saúdské Arábie
AFRAMAX RIO patří do třídy Aframax, tedy mezi velké ropné tankery, a jeho nosnost přesahuje 107 tisíc tun. Uveze zhruba 750 000 barelů surové ropy, což odpovídá množství, které celé Česko spotřebuje za několik dní.
Ukrajina ho 12. února 2026 zapsala mezi 91 plavidel, která podle ní tvoří ruskou stínovou flotilu. Tím se rozumí síť tankerů s nejasnými vlastníky, pochybným pojištěním a vypnutými transpondéry, jež obchází západní cenový strop na ruskou ropu. Zápis na seznam tanker nezastavil. Podle databáze BlackSeaNews v květnu 2026 naložil ropu v ruském Novorossijsku a odvezl ji do saúdského přístavu Rabigh. Ukrajinské označení tedy mířilo na loď, která ruskou ropu prokazatelně vozila.
Vlastnické vazby vedou přes řeckou společnost napojenou na athénskou firmu Hellenic Tankers, provoz lodi řídila singapurská Executive Ship Management. Přímou vazbu na Česko se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo.
Tři věci, které o požáru zatím nikdo nedoložil
První neznámou je náklad. Údaj 750 000 barelů popisuje, kolik se do tankeru vejde, a ne kolik v něm v okamžiku požáru skutečně bylo. Kolik ropy bylo na palubě, kolik jí uniklo do moře a kolik shořelo, nikdo nezveřejnil. Jisté je jen to, že ropa na hladině hořela, což potvrzují záběry svědků i data z družic. Tvrzení, že u Soči shořelo tři čtvrtě milionu barelů, je proto zavádějící.
Druhou neznámou je příčina. Technická vyšetřovací zpráva zveřejněna nebyla, a přestože okolnosti ukazují na útok, jeho přesný průběh veřejně doložen není. Třetí neznámou je původce. Kyjev se k požáru oficiálně nepřihlásil a o vymáhání sankcí nemluvil. Doložené jsou dva fakty: loď stála na ukrajinském sankčním seznamu a zhruba osm měsíců nato hořela u ruského pobřeží. Jejich propojení zatím žádný úřední dokument nepotvrzuje.
Z 91 označených lodí stihl Západ potrestat jen 27
Ukrajina při únorovém vyhlášení sama přiznala, že sankce západních partnerů se z 91 lodí na jejím seznamu vztahují jen na 27. U zbylých se čekalo, až Západ označení převezme. AFRAMAX RIO patřil právě k nim. Ukrajina ho na seznam zapsala, západní partneři zatím ne.
Studie KSE Institute z května 2026 doložila, že sankční označení má u tankerů stínové flotily měřitelné následky. Sankcionovaným lodím prudce klesají objemy převezené ropy, jejich plavby se prodlužují a trasy komplikují. Častěji také sahají po riskantním překládání nákladu z lodi na loď na otevřeném moři a potýkají se s rostoucím pojistným i s potížemi při vplouvání do přístavů.
Rada EU v červenci 2026 přidala v 21. sankčním balíku další lodě. Pokrytí stínové flotily zůstává i po něm neúplné. Analytici berlínského SWP upozorňují, že samotné seznamy bez fyzického vynucování nestačí. AFRAMAX RIO dokládá jejich slova: v mezeře mezi ukrajinským a západním seznamem mohl ještě tři měsíce po označení dál vozit ruskou ropu.
Komu požár jednoho tankeru prodraží cestu ruské ropy
Na cenách pohonných hmot v Česku ani jinde v Evropě se požár téměř neprojeví. Jeden tanker třídy Aframax představuje jen zlomek ropy, která se po světě přepraví za den. Světový trh s ropou na požár 6. října skoro nereagoval a mírné zdražení, které přišlo potom, analytici přičítali hlavně bouřím v Mexickém zálivu a napětí kolem saúdské infrastruktury.
Ruský vývoz to zasáhne citelněji. Každý zničený nebo vyřazený tanker stínové flotily zvyšuje náklady na dopravu ruské ropy, prodlužuje dodací lhůty a ztěžuje pojištění lodí, které zbyly. Rusko navíc požáru nezabránilo ani v přímé blízkosti svého rekreačního pobřeží.
Úřady v Siriusu uzavřely pláže a začaly sledovat kvalitu vody i vzduchu, rozsah škod na přírodě zatím nevyčíslily. Po kerčské havárii v prosinci 2024 skončilo v moři tolik mazutu, že se pobřeží s následky potýkalo celé měsíce. Tehdy havarovala stará, technicky nevyhovující plavidla. U Soči hořel tanker, který ještě v květnu 2026 vozil ruskou ropu do Saúdské Arábie.