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Kyjev ho dal na sankční seznam, teď hořel u Soči. Obří tanker AFRAMAX RIO pobere tři čtvrtě milionu barelů ropy

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Požár u Soči zachvátil loď, kterou Ukrajina v únoru zapsala mezi tankery ruské stínové flotily. O tankeru se ví, kudy jezdil a komu patří. Kolik ropy vezl, co požár způsobilo a zda za ním stojí Kyjev, zatím veřejně doloženo není.
Kyjev ho dal na sankční seznam, teď hořel u Soči. Obří tanker AFRAMAX RIO pobere tři čtvrtě milionu barelů ropy

Kyjev ho dal na sankční seznam, teď hořel u Soči. Obří tanker AFRAMAX RIO pobere tři čtvrtě milionu barelů ropy

Zdroj: Foto: Keven Law from Los Angeles, USA - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 21:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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