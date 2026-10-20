Americký ministr obrany Pete Hegseth dosud neschválil transfer významné várky protiraketových systémů Patriot pro Ukrajinu, uvedli ukrajinští představitelé a vojenští důstojníci listu
Kyiv Independent. V Kyjevě to vyvolalo podezření, že Washington zbraně úmyslně zadržuje, aby na Ukrajinu vyvíjel tlak.
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Prezident Volodymyr Zelenskyj 19. října prohlásil , že dochází ke zpožděním v dodávkách „určitých druhů životně důležitých dodávek“, a ukázal prstem na americké ministerstvo obrany. „Existují politické dohody, které nebyly implementovány na pracovní úrovni,“ dodal.
Ukrajině došly rakety pro americký systém protivzdušné obrany Patriot, což ji činí zranitelnější vůči útokům ruských balistických raket, uvedl minulý čtvrtek zdroj obeznámený se situací v televizi CNN. Dodávky pro systémy Patriot: Vyvíjí americký ministr tlak na Ukrajinu?
Jeden vysoce postavený ukrajinský úředník a dva ukrajinští vojenští představitelé, kteří hovořili o citlivých záležitostech pod podmínkou anonymity, tvrdí, že
Hegseth zadržuje dodávky raket Patriot, na které se Ukrajina spoléhá při zachycování balistických raket.
„Hegseth má smlouvy na rakety Patriot na stole. Nepodepisuje je,“ řekl jeden ukrajinský úředník listu Kyiv Independent.
Úředník dodal, že rakety již zaplatili spojenci Ukrajiny.
K tomuto zpoždění dochází v době, kdy Rusko téměř denně útočí balistickými raketami na ukrajinskou civilní infrastrukturu, což Kyjev nechává závislým na jeho omezených dodávkách raket do systémů Patriot.
Patriot, RTX Starlink a Starshield: Další problémy s americkými systémy
Ukrajina také nedávno opakovaně zažila narušení svých systémů včasného varování před přilétajícími ruskými balistickými raketami, které se spoléhají na americké zpravodajské informace.
Američtí představitelé připsali výpadky, k nimž v minulosti došlo několikrát, „špatným povětrnostním podmínkám“, zatímco americký ministr zahraničí Marco Rubio poukázal na softwarovou poruchu.
Ukrajina také zaznamenala
omezení služeb Starshield a , což vážně narušilo operace ukrajinských dronů, včetně stíhacích dronů, které Ukrajina používá k boji proti ruským útočným dronům s proudovým pohonem. Starlink
Ukrajinští představitelé označili údajné zpoždění za další příklad politického tlaku, který by mohl ohrozit životy civilistů.
Systémy
Patriot patří mezi nejdůležitější obranné systémy Ukrajiny proti ruským balistickým raketám, které je obzvláště obtížné zachytit. Jakékoli zpoždění by mohlo vážně ohrozit obranu ukrajinských měst a kritické infrastruktury. 12 raket měsíčně pro Ukrajinu bránící se ruské agresi
Ukrajina získává rakety do systémů Patriot několika kanály, uvedl jeden vysoký ukrajinský vojenský představitel. Jedním z hlavních mechanismů je
seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) NATO, jehož prostřednictvím spojenci Kyjeva financují nákupy zbraní od USA.
Zelenskyj uvedl, že
USA dodávají Ukrajině pouze 12 stíhacích raket Patriot měsíčně.
Kyjev také vyhledává rakety u zemí, které je mohou mít na skladě. Ukrajinská velvyslanectví kontaktují vlády, aby zjistila možné dodávky. Ukrajinští představitelé odmítli zveřejnit aktuální stav zásob raket s odvoláním na provozní bezpečnost.
Zástupce NATO uvedl, že dodávky PURL pokračují, včetně zásilek vybavení protivzdušné obrany. „Podpora Ukrajiny prostřednictvím PURL nadále proudí. To zahrnuje i protivzdušnou obranu,“ uvedl úředník.
Další představitel NATO uznal, že
některé zásilky by mohly čelit zpožděním, ale uvedl, že je pravděpodobně nelze vysvětlit politickými důvody. Na ruský “dýzl” útočit nesmíte
Ráno 19. října ukrajinský zástupce ministerstva obrany uvedl, že v situaci s dodávkami nedošlo k žádné změně a Hegseth stále neschválil převod.
Donald Trump, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Spor o rakety Patriot přichází uprostřed rostoucího napětí kvůli ukrajinské kampani proti ruské energetické infrastruktuře. Trump kritizoval
ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie v rámci snahy své administrativy řešit rostoucí globální ceny pohonných hmot, které byly způsobeny jeho válkou v Íránu.
Na začátku října
Trump oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která Rusku umožňuje dodávat miliony tun nafty na americké a mezinárodní trhy navzdory sankcím uvaleným na Rusko kvůli jeho rozsáhlé invazi na Ukrajinu.
Zdroj:
Kyiv Independent, Militarnyi, CNN Autor/Licence fotografie: Patriot, DoD Photo By Glenn Fawcett, Public Domain