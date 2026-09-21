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Kyborg nemusí mít čip v hlavě. Technologie už lidem přidávají schopnosti, které lidské tělo nikdy nemělo

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Kyborga si představujeme jako člověka s implantáty, kovovou rukou a elektronikou v mozku. Jenže hranice mezi tělem a strojem se posouvá mnohem nenápadněji. Lidé už létají v proudových oblecích, používají robotické prsty, zkoušejí kontaktní čočky pro infračervené vidění a ovládají robotické končetiny přímo nervovými signály. Otázka proto možná nezní, kdy kyborgové přijdou. Ale kdy jsme jimi vlastně začali být.
Kyborg nemusí mít čip v hlavě. Technologie už lidem přidávají schopnosti, které lidské tělo nikdy nemělo

Kyborg nemusí mít čip v hlavě. Technologie už lidem přidávají schopnosti, které lidské tělo nikdy nemělo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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