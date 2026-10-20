„Kvůli rodičům se svého života nevzdám,“ tvrdí mladí Češi. Do domova pro seniory by je dali i proti jejich vůli

Když na sociálních sítích přijde řeč na to, kdo se postará o stárnoucí mámu nebo tátu, často zazní, že i dospělé děti mají nárok žít po svém. Zákon i čísla z průzkumů ale celou věc ukazují v jiném světle.
Podpis za rodiče rodina neudělá
Pobytovou smlouvu uzavírá domov pro seniory přímo s budoucím obyvatelem. Syn, dcera nebo jiný příbuzný ho při tom smí zastoupit jen s jeho souhlasem, typicky na plnou moc. Pokud seniorovi duševní porucha brání jednat samostatně, může ho blízký příbuzný zastupovat po schválení soudem, senior ale takové zastoupení smí odmítnout.
O omezení svéprávnosti dospělého rozhoduje výhradně soud. Senior, který potřebuje pomoc s oblékáním nebo s koupáním, si proto i nadále sám určuje, kde bude bydlet.
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Rodině, která má o rodiče strach, nabízí zákon o sociálních službách řadu služeb pro lidi, kterým kvůli věku ubývá soběstačnost:
osobní asistence, při níž asistent tráví se seniorem v jeho domácnosti tolik času, kolik je potřeba; pečovatelská služba, která v domluvených hodinách pomůže s osobní péčí nebo s chodem domácnosti; centrum denních služeb, kam může senior docházet přes den.
Služby v domácnosti musí zkoušet i opatrovník. Podle doporučeného postupu ministerstva práce má člověku, který ústavní péči zásadně odmítá, nejdřív hledat pomoc v prostředí, kde dosud žije.
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Pomoc do domácnosti ale není všude stejně dostupná. Socioložka Lucie Vidovićová z Masarykovy univerzity upozorňuje, že se nabídka liší kraj od kraje a někdy chybí právě ve večerních hodinách a o víkendech. Zorientovat se v ní pomůže bezplatné poradenství na sociálním odboru obce s rozšířenou působností.
Pečovatelská služba a další pomoc do domácnosti umožňují seniorům zůstat doma, nabídka se ale liší podle regionu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proti vůli jen při duševní poruše a vážném ohrožení
Zákon o sociálních službách zná jedinou výjimku. Podle § 91a může chybějící souhlas seniora nahradit podpis opatrovníka. Pokud senior opatrovníka nemá a podle lékařského posudku nedokáže sám jednat, může smlouvu podepsat úřad obce s rozšířenou působností. Musí přitom platit tři podmínky:
dotyčný má duševní poruchu; kvůli této poruše by bez okamžité pomoci byl ohrožen jeho život nebo by mu hrozilo vážné poškození zdraví, anebo by stejné nebezpečí hrozilo lidem v jeho okolí; mírnější řešení, třeba služby doma, nestačí. Přečtěte si také: Zhasínat, nebo nechat LED žárovku svítit? Většina Čechů dělá tuhle chybu a zbytečně platí i 360 Kč ročně
Splnění prvních dvou podmínek posoudí úřad obce s rozšířenou působností podle lékařského posudku, a to i tehdy, když smlouvu podepisuje opatrovník.
Seniorka, která potřebuje doprovod na nákup, ale o svých věcech rozhoduje s jasnou hlavou, takové podmínky nesplňuje. Pokud umístěný člověk projeví vážně míněný nesouhlas s pobytem a smlouvu sám vypovědět nedokáže, musí to domov do 24 hodin oznámit soudu.
Proč dospělým dětem docházejí síly
O blízkého se v Česku pravidelně stará zhruba 800 tisíc lidí, jak vyplývá z dat CETA pro projekt Neviditelní. Podle údajů ministerstva práce jsou to nejčastěji ženy mezi 45 a 65 lety. Mnohé z nich péči kloubí s prací a s výchovou vlastních dětí. „Otázka je, jestli chtějí, nebo jestli je k tomu systém nutí […],“ uvedla pro Seznam Zprávy Zdeňka Marešová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
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Průzkum agentury Ipsos pro Seznam Zprávy z roku 2024 ukázal, jak to dopadá v rodinách, které už péči zažily. U téměř 30 procent z nich se o seniora postarala nemocnice a u zhruba 23 procent ústavní zařízení.
Čísla mluví pro domácí péči
Představa, že dospělé děti své rodiče do domovů hromadně odkládají, průzkumům neodpovídá. Nemocnici nebo ústav by v tomtéž šetření pro mámu, tátu či prarodiče vybralo jen 9 procent dotázaných a nejčastěji lidé sázeli na odbornou péči doma. V průzkumu Institutu sociální práce z roku 2019 se pro stárnutí ve vlastním bytě s potřebnou péčí vyslovilo 69 procent lidí ve věku 18 až 65 let. Mladší respondenti přitom odpovídali podobně jako starší, což autory průzkumu překvapilo.
Domovy navíc nemohou pojmout každého. „Tolik postelí nemáme a nikdy mít nebudeme,“ řekla pro Seznam Zprávy Lucie Vidovićová.
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Rozhovor o tom, jakou pomoc by rodič jednou přijal, je nejsnazší vést, dokud je rodič ještě v kondici a může se na plánu sám podílet. Zdeňka Marešová ale upozorňuje, že se české rodiny na podobné situace předem připravují jen zřídka. Na příspěvek na péči se navíc podle předsedkyně Unie pečujících Zdeňky Michálkové čeká dlouho.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporuceny_postup_c._5_2018__kterym_se_nahrazuje_doporuceny_postup_c._04_2017__k_detencim_v_zari.pdf, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-idealni-stari-co-nejdele-pracovat-chce-jen-desetina-lidi-246954, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-nestiham-nic-o-blizke-pecuje-skoro-milion-cechu-na-pomoc-cekaji-casto-marne-300019, https://www.echo24.cz/a/SZ4KB/vetsina-lidi-by-chtela-ve-stari-zustat-doma, https://cnn.iprima.cz/kdo-se-o-nas-postara-az-nebudeme-sobestacni-cesi-spolehaji-na-rodinu-i-stat-490951, https://energozrouti.cz/clanek/rodice-do-domova-duchodcu-pravo-na-vlastni-zivot