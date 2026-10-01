Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové začaly výluky na třech tratích. Nejdelší potrvá do prosince

Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové postoupila do další etapy a s tím přišly výluky na třech tratích vycházejících z krajského města. Dělníci začínají budovat novou kolej ve směru na Jaroměř a pracují také na zabezpečovacím zařízení, jak vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Vlaky v době výluk nahradí autobusy Českých drah, přičemž České dráhy i Správa železnic upozornily, že ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje.
Nejdéle, až do 12. prosince, potrvá výluka na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří na Náchodsku. Na této trase nasadí České dráhy celkem čtyři autobusové linky, z nichž dvě pojedou jako rychlíkové a jedna jako zastávková mezi oběma městy. Čtvrtá přímá linka spojí Chlumec nad Cidlinou s Jaroměří a zajistí přípoje ve směru do Prahy, v Hradci Králové ale zastavovat nebude.
Do 20. října bude přerušen provoz mezi hradeckým hlavním nádražím a stanicí Hradec Králové-Slezské Předměstí na trati směrem na Týniště nad Orlicí. Stejný termín platí i pro výluku na trati z Hradce Králové směrem do Jičína a Turnova, kde dopravu zajistí dvě autobusové linky. Výluka na tomto úseku platí nejprve mezi Hradcem Králové a stanicí Hněvčeves a od pátku 2. října se zkrátí na trasu do Všestar.
Od 7. do 27. října přibudou také noční výluky, které se dotknou hned několika úseků: tratí mezi Hradcem Králové a Praskačkou, mezi Opatovicemi nad Labem, Pohřebačkou a Hradcem Králové, dále mezi Hradcem Králové a Všestary a mezi hlavním nádražím a zastávkou Slezské Předměstí. Výluky začínají v různé dny vždy ve 20:15, většina končí o půlnoci. Výjimkou je úsek mezi Opatovicemi, Pohřebačkou a Hradcem Králové, kde výluky trvají až do 03:50 následujícího dne.
Cestujícím budou na místě pomáhat koordinátoři Správy železnic v Hradci Králové i v Jaroměří. Podle Friebové poskytují aktuální informace, pomáhají s orientací a cestou k náhradní autobusové dopravě a zároveň sbírají podněty cestujících.
Přestavba hradeckého nádraží za deset miliard korun začala loni na podzim, naplno pak letos na jaře. Dokončena by měla být na konci roku 2031. Denně nádražím projde přibližně 20 000 cestujících a zastaví zde více než 200 vlaků, což řadí stanici mezi nejfrekventovanější v zemi.
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