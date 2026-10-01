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Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové začaly výluky na třech tratích. Nejdelší potrvá do prosince

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Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové postoupila do další etapy a s tím přišly výluky na třech tratích vycházejících z krajského města. Dělníci začínají…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:43

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