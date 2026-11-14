Kvůli lásce opustily Británii a odjely do Československa. Místo vysněného života je čekala chudoba i železná opona

Za války působily v Británii tisíce československých vojáků a letců, kteří tam po okupaci své země našli zázemí pro další boj. Přirozenou součástí jejich pobytu byla setkání s místními obyvateli. Vznikala přátelství i manželství, která po skončení války přivedla do obnoveného Československa stovky Britek. Ženy se však nevydávaly do stejného prostředí. Některé zamířily do Prahy, jiné do menších měst nebo na venkov. Lišily se jejich jazykové znalosti, majetkové poměry, politické názory i to, jak si představovaly společnou budoucnost. Jedno měly společné: bez znalosti místních poměrů se musely rychle naučit, jak funguje každodenní život ve válkou vyčerpané zemi.
Ivy poznala manžela při cestě vlakem
Ivy Normanová pocházela ze skromných poměrů na východním pobřeží Anglie. Za války sloužila jako operátorka protileteckého radaru, tedy v tehdy velmi důležité technické profesi. Československého vojáka Oldřicha Kovandu potkala roku 1943 ve vlaku. Ze setkání vznikla korespondence a později manželství. V roce 1944 se jim narodil syn Karel, o dva roky později dcera Marie. Do Československa odjeli v srpnu 1946 a usadili se nejprve na Slovensku, kde Oldřich získal místo v podniku v Lednických Rovních. Ivy se tak ocitla daleko od svých rodičů, v oblasti, jejíž jazyk neznala a kde lidé nadále pociťovali následky války.
Nový život jí komplikovalo zásobování. V poválečných letech byl problém sehnat některé základní potraviny a příděly neodpovídaly tomu, na co byla mladá rodina zvyklá. Ivy později vzpomínala na nedostatek másla, vajec a soli. Politickou situaci navíc podle vlastního svědectví zprvu chápala jen povrchně. Sama vyrůstala v prostředí citlivém na sociální nespravedlnost a stejně jako její manžel vstoupila ještě před únorem 1948 do komunistické strany. To ale neznamenalo, že rozuměla podobě moci, která se v zemi postupně upevňovala. Jazyková izolace jí často bránila pochopit, co se kolem rodiny skutečně děje.
Yvonne vyměnila londýnské divadlo za nový domov
Yvonne Cockellová se narodila roku 1920 v Londýně a před válkou studovala herectví. Se svým budoucím manželem Karlem Šebesťákem se seznámila na anglickém nádraží, kde oba čekali na zpožděný vlak. Karel působil v československých zahraničních jednotkách a po válce se s Yvonne usadili v jeho vlasti. Do Prahy přijela v listopadu 1945. Zpočátku věřila, že znalost angličtiny a její dosavadní zkušenosti jí pomohou najít odpovídající uplatnění. Herectví však kvůli přízvuku prakticky nepřicházelo v úvahu a hledání nové profesní dráhy se protáhlo. Postupně se začala věnovat jazykům a překladům.
Po únoru 1948 se změnilo také postavení jejího manžela. Západní vojenská zkušenost a britská manželka, dříve chápané jako součást protinacistického odboje, začaly představovat bezpečnostní a kádrové riziko. Karel Šebesťák opustil armádu a přišel i o další pracovní možnosti. Nakonec se vyučil práci v průmyslu. Rodina se přestěhovala do Jevan, kde Yvonne vychovávala tři děti. Vzpomínala na obtížné nakupování, osamělost i obavy lidí otevřeně mluvit. Způsob života vzdálený rodnému Londýnu nebyl výsledkem její původní představy o novém začátku.
Příběh britských nevěst nebyl totožný s osudem běžných zahraničních návštěvnic, které po čase odcestovaly domů. Sňatkem některé získaly československé občanství a mohly ztratit dosavadní britský právní status. O návratu za rodiči už pak nerozhodovala jen cena jízdenky nebo čas na cestu, ale také pasy, výjezdní povolení a politické poměry. Děti vyrůstaly s československými spolužáky, zatímco matky si uchovávaly anglický přízvuk a vazby na původní domov. V padesátých letech tak mohlo být rozhodnutí odejít mnohem obtížnější, než si ženy při svatbě představovaly. Každá rodina musela vyvažovat vlastní bezpečí, zaměstnání muže a budoucnost dětí. Některé manželky se postupně smířily s trvalým pobytem, jiné se možnosti návratu nevzdávaly.
Politické procesy zasáhly i rodiny bývalých vojáků
Podobné těžkosti zažila Ivy. Její manžel Oldřich byl v padesátých letech v souvislosti s represivními zásahy proti lidem židovského původu několik měsíců vězněn a po propuštění měl omezené pracovní možnosti. Vztahy s Británií byly pro úřady podezřelé, přestože obě rodiny v Československu žily trvale a měly děti. Bývalí vojáci, kteří za války bojovali proti nacismu, se tak mohli ocitnout pod dohledem nového režimu. Některé britské nevěsty s manžely odešly z republiky, jiné zůstaly, ať už z přesvědčení, rodinných důvodů, nebo proto, že odchod nebyl reálně dosažitelný.
Yvonne v šedesátých letech vyučovala angličtinu a účinkovala v televizních jazykových pořadech. Po invazi vojsk v roce 1968 se s komunistickou stranou rozešla a zvažovala návrat do Británie, zůstala však s rodinou. Ivy pracovala od šedesátých let s anglickými texty a obě ženy si uchovaly přátelství, které jim pomáhalo překonávat život v cizím prostředí. Jejich příběhy nelze zjednodušit na představu žen, které od první chvíle jen litovaly svého rozhodnutí. Milovaly své manžely, vychovávaly děti a v nové zemi si vytvořily vazby. Zároveň poznaly, jak snadno se osobní volba může změnit v život omezený hranicemi, politikou a strachem.
Použité zdroje: pametnaroda.cz (Ivy Kovandová), pametnaroda.cz (Yvonne Šebesťáková), magazin.pametnaroda.cz