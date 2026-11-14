Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvůli lásce opustily Británii a odjely do Československa. Místo vysněného života je čekala chudoba i železná opona

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Britské ženy, které se během druhé světové války zamilovaly do československých vojáků, po roce 1945 často následovaly své manžely do jejich vlasti. Věřily, že po válečném odloučení začnou společný život v míru. Zpočátku je ale čekaly přídělové potraviny, nedostatek vybavení a jazyk, kterému téměř nerozuměly. Po komunistickém převratu se k tomu přidalo politické podezírání mužů sloužících na Západě a stále obtížnější možnost vrátit se za rodinou do Británie. Pozoruhodné svědectví o těchto letech zanechaly Ivy Kovandová a Yvonne Šebesťáková.
Kvůli lásce opustily Británii a odjely do Československa. Místo vysněného života je čekala chudoba i železná opona

Kvůli lásce opustily Británii a odjely do Československa. Místo vysněného života je čekala chudoba i železná opona

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:00

Reklama
Další články z Trendy svět
Zima vtrhla do Evropy dřív, než se čekalo. Místy může napadnout až 80 centimetrů sněhu
Zima vtrhla do Evropy dřív, než se čekalo. Místy může napadnout až 80 centimetrů sněhu
Hrozilo až 80 centimetrů sněhu. Zimní vpád přinesl Evropě výstrahy i kolony na dálnici
Hrozilo až 80 centimetrů sněhu. Zimní vpád přinesl Evropě výstrahy i kolony na dálnici

Prudké ochlazení vystřídalo mírný podzim na severu Evropy a sníh zkomplikoval dopravu také v Chorvatsku....

Mladé ženy hledaly v Sovětském svazu lepší budoucnost. Některé místo nového domova poznaly hrůzy gulagu
Mladé ženy hledaly v Sovětském svazu lepší budoucnost. Některé místo nového domova poznaly hrůzy gulagu

Sovětský svaz přitahoval ve třicátých letech část československých levicově smýšlejících lidí slibem práce...

Luxusní hotelový pokoj se mohl změnit v past. StB využívala intimní schůzky k vydírání nepohodlných lidí
Luxusní hotelový pokoj se mohl změnit v past. StB využívala intimní schůzky k vydírání nepohodlných lidí

Cizinci ubytovaní v pražských luxusních hotelech si za socialismu nemuseli uvědomovat, že jejich pobyt může...

Sestra Johna F. Kennedyho podstoupila zákrok, který jí zničil život. Rosemary pak žila desítky let mimo veřejnost
Sestra Johna F. Kennedyho podstoupila zákrok, který jí zničil život. Rosemary pak žila desítky let mimo veřejnost

Rosemary Kennedyová vyrůstala v jedné z nejznámějších amerických rodin, jejíž členové mířili do politiky i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.