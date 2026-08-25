KVÍZ: Zvládli byste veterinární školu? Otestujte své znalosti zvířat a jejich anatomiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Zvládli byste veterinární školu? Otestujte své znalosti zvířat a jejich anatomie
Závěr srpna přinese teplotní skok až ke 32 °C, pak ale udeří studená fronta s bouřkami a víkend bude o...
Lidský organismus nestárne pozvolna, ale v náhlých vlnách. První masivní proměna nenastává ve třiceti ani v...
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Masivní zdi z tvárnic a betonu ustupují novým materiálům. Češi objevili řešení, které nevyžaduje zednické...
Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →