KVÍZ: Zvládli byste se orientovat bez telefonu? Otestujte mapy, světové strany i značkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Zvládli byste se orientovat bez telefonu? Otestujte mapy, světové strany i značky
Meteorologové potvrdili neobvykle teplou středu s teplotami až 26 °C. Jde o jednu z posledních šancí užít...
Konec října přinese další umělý zásah do našeho spánkového rytmu. Tentokrát si ručičky posuneme o den dříve...
Velkoobchodní ceny plynu vyskočily na trojnásobek a elektřina zdražila o 60 procent. Česko se ocitá v...
Představte si muže, který ztratil všechno. Když mu chladnokrevní zabijáci vezmou i poslední vzpomínku na...
Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →