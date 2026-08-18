Kvíz ze slovenských výrazů, se kterými mají Češi problémy: Skóre nad 8 z 10 je výborný výsledek

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Kvíz ze slovenských výrazů, se kterými mají Češi problémy: Skóre nad 8 z 10 je výborný výsledekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Myslíte si, že slovenštině rozumíte bez problémů? Tento záludný kvíz vás možná vyvede z omylu. Poznáte význam méně známých slovenských slov ?
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Zdroj: Fotografie: Kiwiev / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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