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Kvíz z moravských nářečí: 10 výrazů ukáže, kdo by se dorozuměl a kdo by měl problémy

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Dennívýzva
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Když se řekne „moravština“, často si představíme jednu typickou moravskou řeč. Ve skutečnosti je situace mnohem pestřejší.
Moravský kroj

Moravský kroj

Zdroj: Foto: Atillak / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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