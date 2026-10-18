Kvíz z české poezie: Máchu a Erbena zná každý ze školy, ale všechny slavné básně správně přiřadí jen málokdo

Česká poezie 19. století přinesla díla, která se stala pevnou součástí národní kulturní paměti.
Česká poezie má dlouhou tradici a její nejznámější díla dokážou i po mnoha generacích oslovovat nové čtenáře. Některé básně se staly součástí národní kultury, jiné zachytily atmosféru své doby nebo otevřely témata, která zůstávají aktuální dodnes. Ve škole jsme se učili jejich autory, rozebírali význam veršů a někdy se je museli dokonce naučit nazpaměť. Kolik z těchto literárních pokladů vám ale utkvělo v paměti?
Jaké básně si pamatujete ze školy
Karel Hynek Mácha vydal v roce 1836 svou skladbu Máj, v níž spojil přírodní lyriku s tragickým příběhem Viléma a Jarmily a s úvahami o vině, smrti a pomíjivosti. Dílo se zprvu nesetkalo s jednoznačným přijetím, ale později se stalo symbolem českého romantismu. Mácha výrazně ovlivnil další generace básníků a jeho verše dodnes patří k nejznámějším ukázkám české poezie.
O něco později se prosadil Karel Jaromír Erben, jehož Kytice z pověstí národních vyšla poprvé v roce 1853. Erben čerpal z lidových pověstí, balad a představ o vztahu člověka k přírodě, rodině a morálním zákonům. Významnou osobností českého básnictví byl rovněž Jan Neruda. Ve sbírce Písně kosmické z roku 1878 se obrátil k vesmíru, astronomii a otázkám lidského poznání.
Na přelomu 19. a 20. století se česká poezie dál proměňovala. Vedle tradičních forem se objevovaly nové směry, témata sociální nespravedlnosti i experimenty s jazykem. K výrazným osobnostem této doby patřil například Otokar Březina, jehož tvorba se vyznačuje duchovní hloubkou a složitou symbolikou, nebo Petr Bezruč, který ve Slezských písních zachytil sociální útlak a těžký život obyvatel Slezska.
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Ve 20. století pak české básnictví získalo další výrazné podoby. Jiří Wolker psal o obyčejných lidech, chudobě a solidaritě, zatímco Vítězslav Nezval patřil k hlavním představitelům českého poetismu a surrealismu. Jeho tvorba ukazuje, jak volně a hravě lze zacházet s představivostí, obrazností i samotným jazykem. K oblíbeným autorům se zařadil také Jaroslav Seifert, jehož poezie se postupně proměňovala od avantgardních začátků k osobnějším a vzpomínkovým veršům. V roce 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu jako dosud jediný český laureát tohoto ocenění.
Mnohé básně se lidem vybaví i po desítkách let, ať už díky povinné četbě, školnímu recitování, nebo veršům, které se snadno vryjí do paměti. Některé si spojujeme s konkrétním obdobím života, jiné s charakteristickým rytmem, rýmem či silným obrazem. Česká poezie přitom nabízí mnohem víc než jen několik povinných jmen ze školních čítanek. Zkuste si v našem kvízu ověřit, kolik slavných básní, jejich autorů a literárních souvislostí si ještě vybavíte.
Zdroj: Autorský text redakce BydlímeÚtulně.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Čítárny, Databáze knih
The post Kvíz z české poezie: Máchu a Erbena zná každý ze školy, ale všech 10 otázek správně zodpoví jen málokdo appeared first on BydlímeÚtulně.cz.