Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kvíz: Staré dobré české komedie zná každý. Opravdu? Zkuste, jak jste na tom vy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lidé se chtějí bavit v každé době a české komedie jsou toho důkazem. Patří mezi žánry, které u nás mají dlouhou tradici a rozhodně to nevypadá, že by z ní jen tak zmizely. Některé filmové hlášky navíc dávno překročily hranice televizní obrazovky a zabydlely se v běžné řeči. Používáme je jen tak mezi
Kvíz: Staré dobré české komedie zná každý. Opravdu? Zkuste, jak jste na tom vy

Kvíz: Staré dobré české komedie zná každý. Opravdu? Zkuste, jak jste na tom vy

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Netflixer
Nikdo si ho příliš nevšímal, nakonec porazil 99 soupeřů a získal miliony. Jeho příběh teď dojímá diváky
Nikdo si ho příliš nevšímal, nakonec porazil 99 soupeřů a získal miliony. Jeho příběh teď dojímá diváky
Praha, Konopiště i Sychrov si zahrají v hitu Netflixu. Poslední řada seriálu o císařovně Sisi má datum premiéry
Praha, Konopiště i Sychrov si zahrají v hitu Netflixu. Poslední řada seriálu o císařovně Sisi má datum premiéry

Německá historická série Císařovna (The Empress) byla pro Netflix trefou do černého, protože obě vydané...

Kvíz: Poznáte podle jediné scény i po letech československé seriály? Ukažte, co si pamatujete
Kvíz: Poznáte podle jediné scény i po letech československé seriály? Ukažte, co si pamatujete

Máme tu další kvíz a tentokrát se vydáme pořádně do minulosti. Čekají vás československé seriály, u kterých...

Recenze: Pleš, vrásky a pořádný pupek. Tom Cruise je v povedené satiře Digger k nepoznání, od nás dostal 9 z 10
Recenze: Pleš, vrásky a pořádný pupek. Tom Cruise je v povedené satiře Digger k nepoznání, od nás dostal 9 z 10

O Tomu Cruisovi sotva před pár lety natočili dokumentární snímek s podtitulem Věčně mladý. Oscarový režisér...

14,3 miliardy přečtení. Netflix natáčí hranou podobu korejského fenoménu plného monster a krvavých soubojů
14,3 miliardy přečtení. Netflix natáčí hranou podobu korejského fenoménu plného monster a krvavých soubojů

Fanoušci anime jistě ví, že jeden z největších hitů současnosti míří do hrané podoby. Netflix chystá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.