Dnes se vrátíme do kuchyní, kde linka často bývala z plechu, na plotně syčel papiňák a remoska nestála někde vzadu ve skříni, ale běžně na očích.
Kuchyně za socialismu měla svá specifika, na která mnozí pamětníci dodnes vzpomínají. V obchodech nebyl takový výběr jako dnes, některé potraviny se sháněly obtížněji a hospodyňky často vařily z toho, co bylo právě k dostání. Přesto se na stolech pravidelně objevovala jídla, která si Češi oblíbili a která se v mnoha domácnostech připravují dodnes. Svíčková, guláš, rajská omáčka, knedlíky nebo smažený řízek patřily k osvědčeným klasikám. Na další dobroty se zeptáme v našem kvízu na In-Lifestyle.
Socialistická kuchyně, to je dnes jiný svět
Velkou roli v tehdejším stravování hrály také školní a závodní jídelny. Děti se tam setkávaly s pokrmy, které měly zasytit, nezatížit příliš rodinný rozpočet a daly se připravovat ve velkém. Na jídelníčcích se střídaly polévky, omáčky s knedlíkem, maso s přílohou, ale také sladká hlavní jídla. Některá si školáci oblíbili, jiná se stala terčem jejich nevole. A kdo by neznal legendární zkratku UHO, která se s tehdejšími jídelnami neodmyslitelně spojila?
Své pevné místo měla také studená kuchyně. V lahůdkářstvích se prodávaly chlebíčky, různé saláty a pomazánky, doma se na chleba mazala paštika, tavený sýr nebo pomazánkové máslo. Děti si pochutnávaly na mléčných dezertech a oplatkách, mezi oblíbené výrobky patřil například Pribináček nebo Termix. V obchodech se zase nakupovalo mléko v obalech, které dnes působí trochu nezvykle, a řada rodin měla doma také vybavení, bez něhož se tehdejší kuchyně jen těžko obešla.
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A co pití? Kromě domácích šťáv a ovocných sirupů se na stolech objevovaly také limonády a oblíbené nealkoholické nápoje. Některé značky přežily dodnes a jejich chuť si lidé spojují s dětstvím. Socialistická kuchyně zkrátka nebyla jen o nedostatku a omezeném výběru. Byla také o domácím vaření, osvědčených receptech, školních obědech a dobrotách, na které se dodnes vzpomíná. Jak dobře si toto období pamatujete? Ověřte si své znalosti v našem kvízu!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ProŽeny, Wikipedie, Toprecepty
Tento příspěvek Test znalostí socialistické kuchyně: Na kdysi běžné spotřebiče a pokrmy si dnes vzpomenou jen pamětníci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.