Kvíz pro milovníky českých pohádek: 10 otázek o postavách a jejich hercích může zaskočit kohokoliv

Na dnešek jsme připravili kvíz věnovaný postavám z českých pohádek. Princezny, stateční princové, mazaní čerti i čarodějnice, ti všichni patří do příběhů, které se u nás opakují už po generace.
České pohádky mají v našich domácnostech zvláštní místo. Některé známe prakticky nazpaměť, jejich hlášky umíme odříkat společně s herci, a přesto se na ně pokaždé rádi podíváme znovu. Není přitom náhoda, že se k nim televizní stanice pravidelně vracejí především během vánočních svátků. Pohádkové příběhy totiž k českým Vánocům jednoduše patří. V našem kvízu na In-Lifestyle jsme se zaměřili na pohádkové postavy.
České pohádky a jejich nezapomenutelné postavy
Jejich kouzlo spočívá také v nezapomenutelných postavách. Princezny, princové, králové, čerti, čarodějnice i nejrůznější pohádkoví darebáci se díky skvělým hercům stali součástí našeho kulturního dědictví. A právě herci často rozhodli o tom, že si určitou pohádku pamatujeme i desítky let po jejím natočení. Kdo by si například dokázal představit Nesmrtelnou tetu bez Jiřiny Bohdalové jako Závisti nebo S čerty nejsou žerty bez Ondřeje Vetchého coby čerta Janka?
Velkou klasikou je také Šíleně smutná princezna. Hudební pohádka Bořivoje Zemana z roku 1968 postavila do hlavních rolí Helenu Vondráčkovou a Václava Neckáře. Ona jako princezna Helena a on jako princ Václav se přitom pokoušejí uniknout plánům svých královských otců, kteří by jejich životy nejraději zařídili po svém. Vedle romantického příběhu nabízí film také řadu písniček, humoru a nezapomenutelných vedlejších postav.
Kvíz o socialistických pořadech, na kterých Češi vyrůstali: 10 otázek oddělí znalce od laiků
Na známé tváře a jejich pohádkové role jsme se zaměřili v dnešním testu. Čeká vás deset otázek z oblíbených českých a československých filmových pohádek. Poznáte, kdo ztvárnil Závist, čaroděje nebo princeznu? Některé odpovědi budou úplně jasné, jiné vás možná trochu potrápí. Tak schválně, kolik bodů získáte?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, Wikipedia
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