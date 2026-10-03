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Kvíz pro milovníky českých pohádek: 10 otázek o postavách a jejich hercích může zaskočit kohokoliv

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Na dnešek jsme připravili kvíz věnovaný postavám z českých pohádek. Princezny, stateční princové, mazaní čerti i čarodějnice, ti všichni patří do příběhů, které se u nás opakují už po generace.
Fotografie z pohádky Princezna ze mlejna

Fotografie z pohádky Princezna ze mlejna

Zdroj: Foto: Ivan Malý, Česká televize, pohádka Princezna ze mlejna
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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