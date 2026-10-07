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Kvíz pro fanoušky 30 případů majora Zemana: 10 otázek oddělí skutečné znalce od amatérů

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Seriál 30 případů majora Zemana vznikal v letech 1974 až 1979 a jeho dějová osa se rozpíná od roku 1945 do roku 1973.
30 případů majora Zemana

30 případů majora Zemana

Zdroj: Foto: Jaromír Komárek, 30 případů majora Zemana
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 02:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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