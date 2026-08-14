Kvíz: Pravda, nebo lež? Otestujte, jak dobře znáte slavné hlášky z českých komediíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Pravda, nebo lež? Otestujte, jak dobře znáte slavné hlášky z českých komedií
Mexický dokument Moje vlastní dítě (A Child of My Own) rozhodně nepatří mezi běžné true crime příběhy....
Když se v roce 2006 objevila na hudební scéně třináctiletá Ewa Farna s písní Měls mě vůbec rád, nikdo...
Když se řekne Chris Hemsworth, většina lidí si pravděpodobně vybaví dlouhé blond vlasy, kladivo Mjolnir a...
Pamatujete na americký seriál Doktorka Quinnová, který běžel v letech 1993 až 1998? Po boku Jane Seymour,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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