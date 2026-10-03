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Kvíz: Poznáte podle jediné scény i po letech československé seriály? Ukažte, co si pamatujete

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Máme tu další kvíz a tentokrát se vydáme pořádně do minulosti. Čekají vás československé seriály, u kterých možná zjistíte, že si je pamatujete mnohem lépe, než jste si mysleli. Vraťte se s námi do doby, kdy se lidé scházeli u televize a na další díl oblíbeného seriálu se jednoduše muselo počkat. Po
Kvíz: Poznáte podle jediné scény i po letech československé seriály? Ukažte, co si pamatujete

Kvíz: Poznáte podle jediné scény i po letech československé seriály? Ukažte, co si pamatujete

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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