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Kvíz: Poznáte české pohádky podle padouchů? Některé otázky vás mohou pořádně potrápit

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České pohádky jsou plné padouchů, na které jen tak nezapomeneme. Některé jsou děsivé, jiné spíš legrační, ale všichni dokázali hlavním hrdinům pořádně zatopit. Poznáte, z jaké pohádky pocházejí?
Kvíz: Poznáte české pohádky podle padouchů? Některé otázky vás mohou pořádně potrápit

Kvíz: Poznáte české pohádky podle padouchů? Některé otázky vás mohou pořádně potrápit

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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