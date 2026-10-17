KVÍZ: Pamatujete si ještě televizní program z 90. let? Poznejte seriály, které tehdy sledovalo celé Česko

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Televizní devadesátky: Éra rodinných rituálů, dabingových legend a čekání na další díl
Devadesátá léta byla v České republice obdobím divokých společenských změn a televizní obrazovka tehdy v naprosté většině domácností hrála zcela klíčovou, až posvátnou roli. V éře před internetem a chytrými telefony byl počet televizních stanic velmi omezený - vedle transformované veřejnoprávní České televize na scénu vtrhly dychtivě očekávané komerční kanály v čele s TV Nova a TV Prima. Televizní program se okamžitě stal pro celé rodiny hlavním a často jediným zdrojem večerní zábavy. Každý večer se s napětím usedalo ke stolům a gaučům a sledovaly se oblíbené příběhy, které se hned druhý den ráno staly absolutním tématem rozhovorů ve školních lavicích, v továrnách i kancelářích. Bylo to mnohem více než jen pasivní sledování displeje - byl to masový sdílený zážitek, který propojoval generace.
Televizní program devadesátek připomínal pestrobarevnou, občas až bizarní směsici domácí i nově importované zahraniční tvorby. Obrovskou vlnu popularity si získaly především seriály ze Západu i z Jižní Ameriky, které do té doby nebyly v tuzemsku v takové míře vůbec dostupné. Tyto pořady pro Čechy nepředstavovaly pouhé krácení času, ale často fungovaly jako fascinující a nablýskané okno do západní kultury, módy a životního stylu, který byl pro mnohé tehdy zcela nový.
Devadesátá léta však rozhodně neznamenala jen bezhlavou záplavu zahraničních hitů. Český divák zůstával věrný svým kořenům, čehož si byly televize dobře vědomy. Česká televize proto s obrovským úspěchem pravidelně reprízovala legendární domácí seriály z předchozích dekád, jako Nemocnice na kraji města, Sanitka nebo Chalupáři, které si bez problému udržovaly rekordní sledovanost a konkurovaly západním trhákům. Celkově vzato televizní program devadesátých let zásadním způsobem zformoval vkus, humor a popkulturní zážitky celé jedné generace. Přestože dnes máme k dispozici nepřeberné množství streamovacích služeb, kde si můžeme pustit cokoli a kdykoli, ono jedinečné kouzlo společného čekání na další epizodu zůstává v našich pamětech navždy.
Patříte mezi ty, kteří u televize v devadesátkách strávili mládí, nebo si na tehdejší hity vzpomínáte už jen matně? Přeneste se s námi v čase zpět do éry videokazet a barevných televizorů a otestujte v našem nostalgickém kvízu, kolik z těchto ikonických pořadů, postav a znělek si dokážete vybavit ještě dnes. Přejeme vám příjemnou zábavu a hodně štěstí.
KVÍZ
Zdroje článku: tv.nova.cz, fdb.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská