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KVÍZ: Pamatujete si ještě televizní program z 90. let? Poznejte seriály, které tehdy sledovalo celé Česko

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Vraťte se do televizního světa devadesátých let a otestujte své znalosti kultovních seriálů, které tehdy hýbaly celým Českem. Pamatujete si ještě hity, které nás každý večer přikovaly k obrazovkám? Prověřte svou paměť v deseti otázkách plných nostalgie.
KVÍZ: Pamatujete si ještě televizní program z 90. let? Poznejte seriály, které tehdy sledovalo celé Česko

KVÍZ: Pamatujete si ještě televizní program z 90. let? Poznejte seriály, které tehdy sledovalo celé Česko

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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