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KVÍZ: Ověřte si, jak dobře znáte původ, význam i nečekané souvislosti ženských křestních jmen

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Ženská jména mají za sebou dlouhou cestu přes hebrejštinu, řečtinu i latinu a za jejich dnešní podobou se často skrývají překvapivé příběhy. Kolik toho víte o jejich původu, významu, zdrobnělinách a svátcích? Otestujte se v našem kvízu. Některé odpovědi budou snadné, jiné vás možná zaskočí.
KVÍZ: Ověřte si, jak dobře znáte původ, význam i nečekané souvislosti ženských křestních jmen

KVÍZ: Ověřte si, jak dobře znáte původ, význam i nečekané souvislosti ženských křestních jmen

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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