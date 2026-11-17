Masopust, posvícení, dožínky – slova, která většina z nás zná. Ale co přesně se za nimi skrývá, kdy začínají, co se při nich dělalo a proč, to už je jiná otázka.
Už samotný název masopust má dlouhou historii. Doložený je z doby cyrilometodějské misie ve druhé polovině 9. století a znamená vcelku prostě: „opustit maso“. Podobný smysl má italské carne levare, z něhož se později vyvinulo slovo karneval. Přesto se u nás masopust a karneval někdy vnímají jako dvě rozdílné věci, i když jejich základ je stejný. A pak jsou tu místní názvy, které člověk mimo daný kraj klidně nemusí zaslechnout za celý život: ostatky, fašank nebo voračky. V zásadě označují totéž, případně velmi podobné období, jen se mění podle regionu.
Masopust, Tučný čtvrtek a průvod masek
Masopust začíná po Třech králích, tedy po 6. lednu. Jeho konec připadá vždy na úterý před Popeleční středou; nejčasněji může vyjít na 3. února, nejpozději na 9. března. Datum se posouvá podle Velikonoc. Jedním z výrazných dnů byl Tučný čtvrtek, spojovaný se zabijačkami a jídlem, na které se zrovna nešetřilo. Název tady opravdu není obrazný. Podle staré pověry měl mít ten, kdo se v ten den pořádně najedl a napil, dost síly na celý další rok.
Poslední tři dny masopustu, tedy neděle, pondělí a úterý, se nazývají ostatky nebo fašank. Po vsích v tu dobu chodily masky: medvěd, kůň, bába s nůší, žid, turek. Někde šlo o volnější veselí, jinde o obřad s pevnými pravidly. Platí to třeba pro Hlinecko, Chodsko nebo Strání; tamní masopustní průvody byly v roce 2010 zapsány na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Masopustní pondělí mívalo vlastní pořádek také. Patřilo mužským bálům, kam nesměli svobodní mládenci ani dívky. A jeden zvyk zní i dnes trochu zvláštně: čím výš selka při tanci vyskočila, tím výš mělo v příštím roce vyrůst obilí.
Posvícení, dožínky a další tradice, které kvíz prověří
Kvíz se ale netočí jen kolem masopustu. Posvícení původně připomínalo výročí posvěcení místního kostela, takže v každé vsi mohlo připadat na jiný termín a mít trochu jinou podobu. Z církevního svátku se časem stala také příležitost k rodinným návštěvám, muzice, tanci a pořádnému jídlu. Koláče byly samozřejmost. V některých krajích se navíc nepsaně sledovalo, jak bohatou výslužku rodina nachystala; nebyla to jen laskavost pro hosty, ale i drobná zpráva o tom, jak si kdo stojí.
Dožínky uzavíraly žně. Slavit se začínalo po sklizni obilí a důležité místo měl obřadní věnec spletený z posledních klasů. Ženy ho přinášely hospodáři jako znamení úrody a také jako poděkování za odvedenou práci. Ani tady nešlo pouze o obecnou veselici po těžké sezoně. Záleželo na tom, kdo věnec nesl, jaké písně se zpívaly a jak přesně slavnost probíhala.
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