KVÍZ: Nultá léta se znovu hlásí o slovo. Otestujte své znalosti dekády, která byla ikonickáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Nultá léta se znovu hlásí o slovo. Otestujte své znalosti dekády, která byla ikonická
Podzimní večery si přímo říkají o film, který odpovídá jejich náladě. Ale jaký film vybrat? Zatímco jedno...
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GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...Všechny články tohoto autora →