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Kvíz na téma roky, které změnily Československo: Alespoň 7 z 10 otázek by měl zodpovědět každý

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Dějiny Československa ve 20. století byly poznamenány několika zásadními zvraty. Některé z nich připomene následující kvíz.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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