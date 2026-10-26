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Kvíz na téma hlášky z českých pohádek: Drtivá většina lidí se u 10 otázek splete alespoň 3x

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Pro fanoušky českých pohádek tu máme kvíz, který prověří paměť na známé filmové věty. Stačí přiřadit hlášky ke správným pohádkám, od Princezny ze mlejna přes Anděla Páně až po Krakonoše.
Fotografie z pohádky Anděl Páně

Fotografie z pohádky Anděl Páně

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize / Jiří Červený
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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