Kvíz na téma hlášky z českých pohádek: Drtivá většina lidí se u 10 otázek splete alespoň 3x

Pro fanoušky českých pohádek tu máme kvíz, který prověří paměť na známé filmové věty. Stačí přiřadit hlášky ke správným pohádkám, od Princezny ze mlejna přes Anděla Páně až po Krakonoše.
České filmové pohádky jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc. Každý rok se vrací na televizní obrazovky a s nimi také oblíbení hrdinové, záludní čerti, pyšné princezny i králové, jejichž rozhodnutí dokážou pobavit celé generace. Některé příběhy známe téměř nazpaměť, a přesto si je rádi pustíme znovu. Jejich kouzlo totiž nespočívá jen v pohádkových kostýmech, krásných kulisách a šťastných koncích, ale také v humoru, který ani po mnoha letech neztrácí nic ze své přitažlivosti. V našem kvízu na In-Lifestyle se vás zeptáme na známé hlášky z českých pohádek.
České pohádky a jejich nezapomenutelné repliky
Česká kinematografie má v tvorbě filmových pohádek mimořádně bohatou tradici. Už desítky let vznikají příběhy, které si získávají malé i velké diváky, a řada z nich se stala skutečnými klasikami. Mezi nejoblíbenější patří například Tři oříšky pro Popelku, Pyšná princezna, Byl jednou jeden král…, Šíleně smutná princezna nebo S čerty nejsou žerty. Každá z těchto pohádek má svůj osobitý styl, nezapomenutelné postavy a scény, které si lidé připomínají i dlouho po závěrečných titulcích.
Zvláštní místo v srdcích diváků má pohádka S čerty nejsou žerty z roku 1984, kterou režíroval Hynek Bočan. Příběh mlynářského synka Petra Máchala, jenž se kvůli intrikám své macechy dostane do problémů, nabízí vedle dobrodružství také pořádnou porci situačního humoru. Výrazné herecké výkony Vladimíra Dlouhého, Ondřeje Vetchého, Karla Heřmánka nebo Viktora Preisse pomohly vytvořit film, který se stal jednou z nejcitovanějších českých pohádek. Jeho hlášky se dodnes objevují v běžných rozhovorech a často stačí vyslovit jen několik slov, aby si každý vybavil konkrétní scénu.
Test znalostí o písních z nejznámějších českých pohádek: Jen lidé s výbornou pamětí mají šanci dát 10/10
Právě nezapomenutelné filmové repliky jsou důkazem, že dobrá pohádka dokáže žít vlastním životem i mimo televizní obrazovku. Některé hlášky poznáme okamžitě, u jiných si možná vybavíme situaci, ale nebudeme si jistí názvem filmu nebo tím, kdo je vlastně pronesl. Jak jste na tom vy? Připravili jsme deset otázek, které prověří vaši paměť i znalost českých pohádkových klasik. Čekají vás slavné věty, nedokončené repliky i otázky na jejich původce. Uvidíme, jestli uspějete jako opravdový pohádkový znalec!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie, HláškyZFilmů
Tento příspěvek Kvíz na téma hlášky z českých pohádek: Drtivá většina lidí se u 10 otázek splete alespoň 3x byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.