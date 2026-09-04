Kvíz: Mulder má Scullyovou, ale co ti ostatní? Spojte správně ikonické filmové a seriálové parťákyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Mulder má Scullyovou, ale co ti ostatní? Spojte správně ikonické filmové a seriálové parťáky
Sláva, rock’n’roll a svoboda mají svou cenu. Netflix chystá uvést polské životopisné drama Už nejsem tak...
Fanoušci dobových seriálů si opět přijdou na své. Krátce poté, co Netflix vydal poměrně zdařilý australský...
Populární herec, českým divákům známý především ze seriálu Castle na zabití, si našel cestu do světa...
Lando Norris ukáže fanouškům mnohem víc než závodní víkendy a dění v paddocku. Úřadující mistr světa...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává miliony
- Snědla jeho nehty a vzala si jeho tvář. Na Netflix míří mrazivý thriller o zrůdě, co krade lidské životy
- Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime
- Šest let příprav a obří rozpočet. Washington a Pattinson míří na Netflix s thrillerem, který nabídne neobvyklou bankovní loupež