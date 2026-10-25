Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvíz, který prověří znalosti o vaření: Úkolem je poznat 10 pokrmů pouze podle jejich ingrediencí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Existují recepty, které nepotřebují název. Stačí pár surovin a hotový talíř se vám vybaví sám od sebe. Jenže to platí jen do chvíle, než přijdou záludnosti.
Fotografie vývaru

Fotografie vývaru

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, vaření vývaru
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:04

Reklama
Další články z Cooky.cz
Borůvkový koláč s křupavou drobenkou: Jemné těsto a šťavnaté ovoce v oblíbeném domácím moučníku
Borůvkový koláč s křupavou drobenkou: Jemné těsto a šťavnaté ovoce v oblíbeném domácím moučníku
Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma
Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma

Vypadá slavnostně, ale doma ho dělám hlavně ve chvíli, kdy chci vsadit na jistotu. Oblíbený Míša řez patří...

Našli jste v lese další hříbky a nevíte, co s nimi? Houbová omáčka se smetanou a česnekem, podávaná s bramborami a vejcem, provoní celý dům
Našli jste v lese další hříbky a nevíte, co s nimi? Houbová omáčka se smetanou a česnekem, podávaná s bramborami a vejcem, provoní celý dům

Čas sběru hub je pro tuhle omáčku jako dělaný. Někde rostou víc, jinde člověk obejde půl lesa a vrátí se...

Pražské koláče ke kávě i na oslavu: Jak upéct kulaté koláčky tak, aby tvaroh nevytekl a pečení se vždy povedlo
Pražské koláče ke kávě i na oslavu: Jak upéct kulaté koláčky tak, aby tvaroh nevytekl a pečení se vždy povedlo

Pražské koláče patří k těm receptům, které vypadají slavnostněji, než kolik kolem nich je skutečné práce....

Osvědčená hovězí roštěná s knedlíkem: Měkké maso a silná omáčka v receptu na nedělní oběd beze stresu
Osvědčená hovězí roštěná s knedlíkem: Měkké maso a silná omáčka v receptu na nedělní oběd beze stresu

Hovězí roštěná patří mezi ta jídla, která se na stole prostě musí objevit. Voňavá cibulová omáčka, měkké...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.