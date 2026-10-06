Kvíz: Které asijské město vidíte na fotografii? Všechny uhádne jen opravdový expert

Asie je dnes nejlidnatějším kontinentem planety a domovem přibližně 60 % světové populace. Hlavními demografickými tahouny jsou státy jako Čína, Indie, Indonésie, Pákistán, Filipíny nebo Japonsko. Ačkoliv některé z těchto zemí čelí stárnoucí populaci a jiné naopak vysoké porodnosti, jedno mají společné: obrovská část jejich obyvatel se koncentruje ve městech.
Zajímavosti o asijských městech
Než otestujete své znalosti v kvízu, pojďme se podívat na pár zajímavostí o asijských městech. Věděli jste třeba, že Tokio nebylo vždy hlavním městem Japonska? Tuto roli více než tisíc let zastávalo město Kjóto, které zároveň bylo až do konce 16. století největším městem země.
Další fascinující fakta se pojí s Jakartou, hlavním městem Indonésie. Věděli jste například, že toto velkoměsto má o dva miliony obyvatel více než Londýn? Brzy však o svůj status metropole přijde, protože kvůli změně klimatu a nadměrnému čerpání podzemních vod se v některých částech propadá až o 15 centimetrů ročně. Indonéská vláda se proto rozhodla pro změnu a začala stavět zcela nové hlavní město. To ponese jméno Nusantara a bude se nacházet na ostrově Borneo. Současná metropole přitom leží na Jávě.
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Přesuny hlavních měst ale nejsou ničím novým a své o tom vědí například v Mongolsku. Kvůli kočovnému způsobu života obyvatel se totiž poloha dnešního hlavního města Ulánbátaru v průběhu historie změnila celkem osmadvacetkrát. Lidé se s celým městem stěhovali jednoduše podle toho, jak se střídala roční období.
Další zajímavostí je, že uzbecké hlavní město Taškent je zároveň největším městem střední Asie. Toto velkoměsto v sobě pojí architekturu sovětské éry, islámské dědictví - a dokonce i moderní urbanismus. Taškent je také dobrým výchozím bodem pro objevování dalších známých uzbeckých měst, jakými jsou třeba Samarkand, Buchara nebo Chiva.
A teď už se můžete pustit rovnou do kvízu!
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Zdroje: WorldAtlas, UNESCO, Facts.uk, LiveSelfHappy, Meridiandmc